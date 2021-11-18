Експерти назвали чотири правила правильної зарядки смартфона

Сучасну людину неможливо уявити без смартфона. Мобільний пристрій став незамінним помічником, що забезпечує безперебійний доступ до робочих та розважальних програм та інформації. Тим неприємніша ситуація, в якій телефон розряджається в самий невідповідний момент. Користувач поспішає негайно поставити смартфон на заряджання. Але, як виявилося, робити це потрібно з розумом і дотримуватися низки правил.





Вчені представили громадськості список рекомендацій щодо заряджання телефону. Дотримання чотирьох нескладних правил дозволить уникнути неприємних інцидентів.

Найпоширенішою помилкою стало залишення мобільного пристрою, підключеного до електромережі на ніч. Справа в тому, що в нічний час в мережі міститься дуже велика кількість енергії – великий ризик просто спалити складну техніку. Втім, у сучасних мобільних телефонах є чіп, який припиняє зарядку при 100% батареї, навіть при підключеному кабелі.

Залишитись без гаджета ризикують і любителі зарядки мобільного під час їзди. Експерти зазначають, що підключати телефон до зарядного пристрою в автомобілі можна лише після того, як транспортний засіб уже було заведено. В іншому випадку стрибок напруги може пошкодити гаджет.

Ризикованою витівкою буде і використання зарядних пристроїв сумнівної якості. Також не варто надто перевантажувати телефон під час заряджання та користуватися «важкими» програмами.