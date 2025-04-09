Україна отримала 20 танків Т-72М1 від Чехії

Україна отримала новий пакет допомоги у вигляді танків Т-72М1. Машини були надані Чеською Республікою, яка таким чином повністю вивела цей тип техніки з озброєння.

За наявною інформацією, Чехія передала свої останні танки Т-72М1 у березні-квітні 2025 року. ЗСУ мали отримати близько 20 повністю готових до експлуатації одиниць, які досі перебувають на озброєнні 73-го танкового батальйону. Важливо, що це ті зразки, які Чехія успадкувала після розпаду Чехословаччини – тоді їй було виділено 86 танків Т-72М1, частина з яких була модернізована до Т-72М4СЗ.

Поставка Т-72М1 в Україну означає, що чехи більше не використовують жодного танка, розробленого Радянським Союзом. Застарілу техніку замінюють німецькі «Леопарди» 2А4 і 2А8, причому останні мають прибути до Праги не раніше 2027-2029 рр. З української точки зору, поставка Т-72М1 є гарною новиною, оскільки українські танкісти добре знайомі з цими танками.

Т-72М1 – що це за танк?

Т-72М1 – це експортний варіант Т-72А, розроблений у 1981 р. Ця модель має вдосконалений корпус, посилений 16-міліметровим листом зі сталі підвищеної твердості. Він також оснащений далекоміром TDD-K1. Танк оснащений дизельним двигуном потужністю 780 к.с., який розганяє машину до 60 км/год.

Основне озброєння – гармата 2А46М калібру 125 мм, яка підтримується двома кулеметами ПКТ калібру 7,62 мм та багатокаліберним кулеметом калібру 12,7 мм. Вісім димових гранатометів були підготовлені для підтримки. Т-72 – один з найпоширеніших танків в арміях республік колишнього Радянського Союзу та країн-сателітів. Версія Т-72М1 також була на озброєнні польської армії.