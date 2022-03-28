GeForce RTX 3090 Ti стане найпродуктивнішою та найдорожчою відеокартою покоління RTX 30 Ampere.

Сьогодні тематичний портал Videocardz показав, як виглядатиме референсна версія топового графічного адаптера. Йдеться про GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition від самої NVIDIA. Відеокарта надійде у продаж у найближчому майбутньому.





Дизайн у RTX 3090 Ti Founders Edition, втім, такий самий, як і у RTX 3090 Founders Edition. Крім того, у новинки ті ж розміри та схожа система охолодження. Але є й нововведення. Наприклад, GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition стане першим 3D-прискорювачем в історії з 16-піновим роз’ємом PCIe Gen 5. Такий роз’єм буде в майбутньому використаний у прискорювачах лінійки GeForce RTX 4000.



GeForce RTX 3090 Ti базується на чіпсеті GA102-350. Використовується нова пам’ять формату GDDR6X від Micron із швидкістю роботи 21 Гбіт/с. Об’єм відеопам’яті становитиме 24 ГБ. Який рівень TDP? На 100 Вт більше ніж у GeForce RTX 3090.

Питання ціни дуже цікаве. Передбачається, що вартість референсної відеокарти становитиме $1999. Це на $500 більше, ніж РРЦ GeForce RTX 3090. Цінник кастомних моделей може бути в 1,5-2 рази вищим.

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