GeForce RTX 3090 Ti стане найпродуктивнішою та найдорожчою відеокартою покоління RTX 30 Ampere.
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Сьогодні тематичний портал Videocardz показав, як виглядатиме референсна версія топового графічного адаптера. Йдеться про GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition від самої NVIDIA. Відеокарта надійде у продаж у найближчому майбутньому.
Дизайн у RTX 3090 Ti Founders Edition, втім, такий самий, як і у RTX 3090 Founders Edition. Крім того, у новинки ті ж розміри та схожа система охолодження. Але є й нововведення. Наприклад, GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition стане першим 3D-прискорювачем в історії з 16-піновим роз’ємом PCIe Gen 5. Такий роз’єм буде в майбутньому використаний у прискорювачах лінійки GeForce RTX 4000.
GeForce RTX 3090 Ti базується на чіпсеті GA102-350. Використовується нова пам’ять формату GDDR6X від Micron із швидкістю роботи 21 Гбіт/с. Об’єм відеопам’яті становитиме 24 ГБ. Який рівень TDP? На 100 Вт більше ніж у GeForce RTX 3090.
Питання ціни дуже цікаве. Передбачається, що вартість референсної відеокарти становитиме $1999. Це на $500 більше, ніж РРЦ GeForce RTX 3090. Цінник кастомних моделей може бути в 1,5-2 рази вищим.