Вчені з’ясували, як часто на землю падають смертоносні метеорити

Вчені вважають, що ера динозаврів закінчилася разом з падінням на Землю астероїда, який залишив після себе кратер Чиксулуб на півострові Юкатан. Дослідники оцінили частоту падіння на планету таких об’єктів.





Дослідники створили модель астероїдів, які знаходяться поруч із Землею. Її запустили на суперкомп’ютері Pleaides. Обчислення показали, що раз в мільярд років з планетою стикаються 16-32 астероїда з діаметром понад п’ять кілометрів і 2-4 об’єкта з діаметром понад десяти кілометрів. В середньому ж тіло, як те, що утворило Чиксулуб, стикається з Землею один раз в 250-500 млн років.

Також нещодавно вчені виявили на дні колишнього водойми сліди стародавнього цунамі, яке викликало падіння астероїда в епоху динозаврів.