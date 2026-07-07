Samsung знову підвищує ціни на пам’ять: техніка може стати дорожчою

Samsung готує чергове підвищення цін на оперативну пам’ять DRAM. Це може вплинути не лише на ринок комплектуючих, а й на вартість готової техніки — смартфонів, ноутбуків, ПК, планшетів і навіть ігрових консолей.

Причина — високий попит на пам’ять з боку дата-центрів, які обслуговують системи штучного інтелекту. Виробники серверів активно закуповують DRAM та інші компоненти, через що на споживчому ринку утворюється дефіцит. У результаті виробники гаджетів змушені платити більше за ті самі чипи пам’яті.

За даними профільних джерел, нове підвищення може торкнутися контрактних цін на DRAM у третьому кварталі 2026 року. Це означає, що подорожчання не обов’язково одразу стане помітним у магазинах, але поступово може закластися у ціни нових пристроїв.

Найбільше ризикують подорожчати ноутбуки, ігрові ПК, смартфони середнього та флагманського класу, а також пристрої з великим обсягом оперативної пам’яті. Виробники можуть піти двома шляхами: підняти ціни або залишити в базових версіях менше пам’яті, щоб стримати кінцеву вартість.

Аналітики попереджають, що швидкого здешевлення пам’яті чекати не варто. Поки попит з боку ШІ-інфраструктури залишається високим, ринок DRAM і NAND може залишатися напруженим ще тривалий час.

Для покупців це означає просту річ: техніка з великим обсягом пам’яті навряд чи стане дешевшою найближчим часом. А нові моделі смартфонів і ноутбуків у 2026–2027 роках можуть вийти дорожчими, ніж очікувалося.