Сумку Louis Vuitton розміром з крихту солі продали за мільйони гривень

Телеканал CNN повідомив про продаж американською компанією MSCHF мініатюрної зеленої моделі сумки Louis Vuitton за величезну суму.

Журналісти видання зазначили, що унікальний аксесуар, виставлений на аукціоні Joopiter, був виставлений на торги за понад 63 000 доларів (еквівалент 2,3 мільйона гривень).

Об’єкт менший за крупинку солі, з розмірами 657 на 222 на 700 мікрометрів, настільки крихітний, що може пролізти крізь вушко голки.

Кевін Візнер, головний креативний директор MSCHF, розповів, що метою створення цієї мініатюрної моделі було підкреслити непрактичність розкішних сумок через їхній малий розмір. Таким чином, MSCHF довели цю тенденцію до крайнощів, створивши сумку настільки маленьку, що вона втрачає будь-яке практичне застосування.