Названо найпопулярнішого виробника смартфонів: Apple вже не “топ”

Аналітична компанія Canalys опублікувала звіт, що відображає поточну ситуацію на світовому ринку смартфонів. Свіжі дані показують, що в першому кварталі тенденції залишилися тими ж, що і роком раніше, проте в рейтингу брендів відбулися зміни.

Перше місце за обсягом поставок смартфонів за підсумками першого кварталу 2025 року посіла Samsung з ринковою часткою в 20%. За нею з невеликим відривом слідує Apple (19%), а замикає трійку лідерів Xiaomi (14%). На четвертій і п’ятій сходинках рейтингу розмістилися vivo і OPPO — по 8% у кожної.

Всього в першому кварталі 2025 року було відвантажено 296,9 мільйона пристроїв: це всього на 0,2% вище, ніж за аналогічний період минулого року. Збільшення попиту спостерігається на ринках США і Китаю, тоді як в Європі, Індії та країнах Близького Сходу ситуація зворотна.

На другий квартал поточного року аналітики висловлюють оптимістичний прогноз щодо ключових брендів. Зниження рівня запасів і запуск нових продуктів повинні підвищити ефективність ринку, але при цьому зросте конкуренція в середньому ціновому сегменті (від $200 до $400).