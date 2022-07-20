Експерти рекомендують не купувати новий MacBook Air в темному кольорі

Новий MacBook Air був представлений у червні 2022 року. Нещодавно він потрапив до рук перших оглядачів, і хоч на картинках лептоп виглядає досить цікаво, а наживо, можливо, ще краще, перші тести показують, що новинка далека від ідеалу.





По-перше, твердотілі накопичувачі ємністю 256 ГБ набагато повільніше, ніж диски тієї ж ємності в торішній моделі на чіпі M1. По-друге, новий процесор має серйозні проблеми з перегрівом, температура через 10 хвилин під навантаженням злітає до 110 градусів і починається сильний тротлінг. По-третє, «північний» колір ноутбука обіцяє бути лякаюче ніжним.

Одним з перших, хто відмітив корпус, що легко дряпається, а також фарбу, що відшаровується, був ютубер з каналу Zone of Tech. Всього через день використання MacBook Air у нього були явно подряпані ділянки навколо порту Type-C та в області тачпада.

На жаль, це не поодинокий випадок. MKBHD, один із найвідоміших технолобогерів на YouTube, скаржиться на ту ж проблему. Більш того, сервісна бригада 9to5Mac також помітила на своїй моделі подряпини, що з’явилися ні з того ні з сього.

Може виявитися, що проблема з якістю виконання спостерігається лише у цьому варіанті кольору. Це не перший випадок, коли темний колір в техніці Apple виявляється схильним до подряпин і пошкоджень. Раніше подібні ситуації траплялися з iPhone 7 у версії Jet Black та iPhone 5 у кольорі «сірий космос».

У зв’язку з тим, що новий MacBook Air ще не дійшов до широкої групи користувачів, ми не маємо точних даних про масштаби проблеми, тому варто утриматися від покупки лептопа в синьому кольорі. Можливо, світлі варіанти будуть найкращим вибором, навіть якщо вам найбільше подобається «північний».