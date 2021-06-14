Google повертається на флагмани Honor?

Про продаж компанією Huawei свого підрозділу Honor відомо вже давно. Вся ця ситуація постійно набирає нових обертів, і навколо тепер уже окремого бренду ходить безліч чуток.





Зараз на слуху у всіх смартфон Honor 50: потенційно це – потужна відповідь всім лідерам ринку, в якій компанія спробує повернути на власні смартфони сервіси Google.

Google повертається на Honor?

З приводу відновлення співпраці Google і Honor є реальний оптимізм: компанія вже кілька разів всіляко натякала на це, а одне з недавніх повідомлень в Twitter-акаунті німецького підрозділу китайської компанії прямо говорить про швидке повернення сервісів.

Пізніше відповідь компанії була видалена, що тільки підтверджує правдивість цих чуток. Але оголошувати про це завчасно бренд не хоче, що логічно: одночасна новина про повернення Google і вихід нового смартфона зробить куди більший ефект.

Що з самим смартфоном?

Новинка від Honor вже стає досить спірною: деякі люди в мережі незадоволені тим, що флагманський смартфон компанії буде працювати на середньо-бюджетному чіпі Snapdragon 778G від Qualcomm, причому заснована буде на ньому і Pro-вресія девайса. Поспішимо вас заспокоїти: не все так однозначно.

Процесор дуже навіть продуктивний : він має систему ядер Kryo 670 (вісім ядер; x1 Cortex-A78, 2.4 ГГц; x3 Cortex-A78, 2.2 ГГц; x4 Cortex-A55, 1.9 ГГц), графічний чіп Adreno 642L і виконаний по 6-нанометровому техпроцесу. Плюс до всього, він підтримує мережі п’ятого покоління.

Тести Honor 50 показали, що смартфон оснастять накопичувачем типу UFS 2.2 і модулями оперативної пам’яті стандарту LPDDR4X. Нехай рішення і не є передовими, але вони можуть забезпечити доволі швидку роботу смартфона.

Виходячи з усіх плюсів чіпу, можна з упевненістю заявити, що це міцний за мірками сьогоднішнього дня процесор. А якщо враховувати і те, що Snapdragon 888 має великі проблеми з перегрівом, то краще мати в смартфоні надійний, нехай і не найпродуктивніший чіп.

Камера

У Honor 50 і його Pro-версії ми побачимо чотири модулі камери, і в обох випадках основний датчик отримає роздільну здатність 108 МП. Подробиць про постачальника сенсорів поки немає, але можна припустити, що це буде Samsung (з ймовірністю в 99 відсотків).

Доповнювати основний модуль камери будуть ширококутний модуль з роздільною здатністю 8 МП і два сенсора по 2 МП, що відповідають за глибину знімка і макро-зйомку. Сенсор на лицьовій стороні смартфона отримає 32 МП, а в Pro-вресіі він і зовсім буде здвоєним (12 МП для ультраширіка і 32 МП для основного модуля).

Процесор здатний впоратися зі зйомкою 4К-відео при 60 к / с, тому підтримка такого режиму не видається дивною.

Дисплей

Ще одна особливість процесора – підтримка 10-бітових матриць. Це означає, що дисплеї Honor 50 і 50 Pro потенційно можуть видавати більше мільярда кольорів, що дозволить отримати хорошу і щільну картинку.

Звичайно ж ми говоримо про AMOLED-матриці в обох смартфонах. Максимально можлива роздільна здатність, підтримувана процесором – Full HD +, і цього цілком достатньо для більшості користувачів.

З плавністю теж повинен бути порядок, але дещо нас бентежить: різні джерела говорять про 90 Гц екран в Honor 50, тоді як Pro-версія отримає розгортку 120 Гц. З чим це пов’язано – велике питання.

Діагоналі екранів смартфонів будуть відрізнятися: Honor 50 Pro отримає 6,72-дюймовий дисплей, тоді як у звичайній версії його діагональ складе 6,57 дюймів. Шкода, що ні про які компакти від китайської компанії мова не йде.

Батарея

Старша версія буде заряджатися значно швидше: вона отримає комплектну зарядку потужністю в 100 Вт. Ті 66 Вт, за допомогою яких буде заповнювати свій заряд Honor 50, на фоні виглядають не так переконливо, але сама по собі потужність все одно вселяє довіру. Бездротова зарядка в обох смартфонах швидка, але її потужність поки не розголошується.

Дуже кумедна інформація про об’єми акумуляторів: в Honor 50 Pro очікується обсяг 4000 мА / год, при цьому звичайна версія отримає збільшений до 4300 мА / год акумулятор. Парадокс, скажете ви? Невеликий обсяг дозволить “прошці” зарядитися з нуля до ста за 25 хвилин! Хоча як сильний аргумент розцінювати ми це все одно не можемо.

Інше

У підтримці Wi-Fi 6 LE і Bluetooth 5.2 LE ми не сумніваємося – навіть середньо-бюджетні смартфони можуть дозволити собі свіжі модулі зв’язку. З NFC поки не все однозначно: якщо Honor 50, все ж, вийде за межі Китаю (передумов до цього багато), то NFC в смартфоні ми точно побачимо.

Стереодинаміки – ще один приємний бонус у скарбничку обом смартфонам.

Точно відомо, що Honor 50 матиме варіацію пам’яті 8/128 ГБ, а Honor 50 Pro, в свою чергу – 8/256 ГБ. Впевнені, що компанія не обмежиться лише однією версією для кожного смартфона.

Презентація смартфонів очікується вже на цьому тижні. GSMinfo неодмінно буде стежити за розвитком подій!