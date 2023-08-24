Названий найулюбленіший iPhone серед користувачів техніки Apple

Бенчмарк AnTuTu зазвичай розповідає про найпотужніші пристрої у світі. Цього разу авторами рейтингу було складено список найулюбленіших iPhone та iPad серед користувачів. На превеликий подив, лідером став 6-річний апарат.

Йдеться про iPhone SE першого покоління. Смартфон є далеко не останнім і найдорожчим. Його реліз відбувся ще аж у 2016 році, але досі він улюблений серед користувачів, стверджують в AnTuTu.

Нагадаємо, iPhone SE (gen 1) — один із перших «бюджетників» Apple. Насправді це iPhone 6S в корпусі 5S. Мабуть, аксесуар подобається людям за компактність і відносно сильне залізо. Уточнимо, рейтинг улюблених смартфонів не означає, що користувачі користуються цими смартфонами до цього дня. Тобто у людини може бути iPhone 14, але високу оцінку він поставив девайсу минулих поколінь.

На другому місці опинився iPad Air 4-го покоління, випущений у 2020 році. Цей планшет уперше отримав корпус у стилі Pro-моделей. Фанатам подобається планшет за співвідношення ціни/якості. На третьому місці опинився iPhone 6S Plus. Це був перший iPhone з технологією Force Touch та оптичною стабілізацією камери.

Повний список улюбленців:

Як бачимо, нових пристроїв меншість. Серед них відзначимо лише iPhone SE (2 gen) та iPhone 12 mini. Обидва апарати є компактними, що, ймовірно, робить їх пріоритетними серед фанатів. Незважаючи на загальну любов до компактності, продажі mini-моделей виявилися настільки поганими, що Apple перестала їх випускати через два покоління.

Важливо уточнити, що рейтинг складався на основі оцінок користувачів за п’ятибальною шкалою. В опитуванні брали участь лише громадяни Китаю, тому в інших країнах картина може трохи відрізнятися.