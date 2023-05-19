Українцям назвали спосіб уникнути дзвінків шахраїв

Щоб скоротити кількість шахрайських дзвінків або зовсім позбутися від них, необхідно завести два номери телефону — один для робочих питань, а другий виключно для покупок в інтернеті. Таку пораду в бесіді з GSMinfo дав фахівець з інформаційної безпеки Олег Туда.

За його словами, практика володіння «чистим» телефоном виправдана, оскільки ніхто не потурбує вас, окрім як з ділових та особистих питань. Однак цей спосіб не врятує від шахраїв, якщо трапиться витік баз даних номерів. Крім того, він є неефективним проти дзвінків від ботів, які набирають випадкові номери.

«Є випадки, коли хтось вам дзвонить, ви берете слухавку, а там нічого. Це просто перевірка, наскільки цей номер є актуальним. Далі він потрапляє до бази даних номерів, яким можна цілеспрямовано продзвонювати», – пояснив експерт.