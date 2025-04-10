Hisense випустив 4K телевізор з частотою 300 Гц

Новий телевізор від китайської компанії Hisense вже доступний для попереднього замовлення. Xiaomo E5Q Pro відрізняється насамперед високою частотою оновлення – 300 Гц.

Телевізор Hisense Xiaomo E5Q Pro – один з перших телевізорів у світі, який може похвалитися дуже високою частотою оновлення . Вона досягає 300 Гц, що буде корисно в основному в контексті ігор, наприклад, у поєднанні з настільними консолями.

Спочатку телевізор з’явиться на китайському ринку – модель буде доступна аж у п’яти варіантах за розміром екрану – 55, 65, 75, 85 і 100 дюймів. Для 55-дюймового варіанту частота оновлення буде дещо нижчою – 288 Гц.

Телевізор Hisense Xiaomo E5Q Pro запропонує картинку з роздільною здатністю 4K і широким колірним охопленням, а датчик освітлення буде регулювати яскравість екрану відповідно до переважаючих умов освітлення в кімнаті.

Новий телевізор буде доступний для попереднього замовлення з 14 квітня, а фактичні продажі розпочнуться наприкінці місяця. Очікується, що найбільша, 100-дюймова модель коштуватиме 15 999 юанів, що становить близько 90 тисяч гривень.