Стало відомо, скільки Ілон Маск заробляє на своїх фанатах

Глава Twitter Ілон Маск отримуватиме близько $100 тис. на місяць на платних передплатниках свого акаунту в соцмережі. Заробітки мільярдера на монетизації платформи підрахувало видання Business Insider .
Власник Twitter, судячи з опублікованого у його профілі скріншоту, має не менше 24,7 тис. активних платних передплатників. “Якщо у Маска 24,7 тис. передплатників, він зароблятиме $98,8 тис. на місяць”, – йдеться у статті. Це близько 8,1 млн. руб. за поточним курсом.
Мільярдер запевнив, що користувачі Twitter, які підпишуться на його обліковий запис за $4 на місяць, зможуть «запитати його про що завгодно» раз на кілька тижнів.
За версією Маска, за допомогою монетизації автори в соцмережі зможуть стягувати плату з передплатників за ексклюзивний контент, включаючи статті, довгі відео та закриті чати. Передплатники також отримають спеціальні піктограми.
За даними Bloomberg, статки Маска в даний час оцінюються в $165 млрд. Він володіє ще чотирма іншими компаніями поряд з Twitter, включаючи Tesla, SpaceX , The Boring Company і Neuralink.
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