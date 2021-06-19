Моторошну істоту з глибин океану показали на фото

Знайомтесь з Офіоджурою (Ophiojura) – це унікальний живий організм з щупальцями, покритими колючками, і набором зубастих щелеп.





Перший і поки єдиний екземпляр лавкрафтового жаху виловили в 2011 році приблизно в 200 км на схід від острова Нова Каледонія в південно-західній частині Тихого океану. Французькі вчені досліджували підводну гору на глибині близько 500 м, коли виявили там цю дивну істоту.

Офіоджура трохи схожа на подовжену морську зірку. У неї вісім 10-сантиметрових щупалець, кожне з них покрито гачками або шипами. Всі вони зустрічаються посередині в жахливо зубастій усмішці, що складається з восьми наборів щелеп.

Цікаво, що Офіоджура може бути реліктовим видом, який зберігся відносно незайманим еволюцією протягом мільйонів років. Найближчі з нині живих родичів цього чудовиська – тендітні морські зірки. Генетичні дослідження показали, що їх останній загальний предок жив близько 180 мільйонів років тому, за часів юрського періоду, коли динозаври тільки досягли свого розквіту.