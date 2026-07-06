Samsung Galaxy S27 Pro може отримати не той процесор, якого чекали покупці

Samsung може знову розділити майбутню флагманську лінійку Galaxy S27 за процесорами залежно від регіону продажу. За новим витоком, Galaxy S27 Pro не буде повною «мініверсією» Galaxy S27 Ultra — одна з ключових відмінностей може стосуватися саме чипа.

Раніше очікувалося, що Galaxy S27 Pro стане компактнішим варіантом Ultra-моделі, але без стилуса S Pen. Однак нові дані вказують, що різниця між моделями може бути більшою. Зокрема, йдеться про камери та процесор.

Європейські версії можуть отримати Exynos

За попередньою інформацією, Galaxy S27 Ultra має вийти виключно з процесором Qualcomm Snapdragon. Це відповідало б підходу Samsung до попередніх Ultra-моделей, які отримували найпотужніші чипи Qualcomm незалежно від ринку.

А от Galaxy S27 Pro, за даними витоку, може продаватися з різними процесорами залежно від країни. Для Європи та Південної Кореї згадують Exynos 2700. Такий самий чип можуть отримати також Galaxy S27 і Galaxy S27+.

Для покупців в Україні це важливий нюанс, адже на наш ринок часто потрапляють саме європейські версії смартфонів Samsung. Якщо витік підтвердиться, українські користувачі з великою ймовірністю побачать Galaxy S27 Pro саме на Exynos, а не на Snapdragon.

Чому Samsung може зробити такий вибір

Ймовірна причина — бізнесова. Використання власних процесорів Exynos дозволяє Samsung зменшити залежність від Qualcomm і активніше розвивати власний напівпровідниковий напрям.

За витоком, Exynos 2700 має базуватися на 2-нм техпроцесі другого покоління. На схожому технологічному рівні очікуються і нові чипи Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 6 та Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Саме Pro-версію Snapdragon, ймовірно, отримає Galaxy S27 Ultra.

Втім, питання продуктивності й енергоефективності Exynos 2700 поки залишається відкритим. У минулі роки частина користувачів скептично ставилася до Exynos-версій флагманів Samsung, оскільки вони іноді поступалися Snapdragon-моделям за нагрівом, автономністю або стабільністю під навантаженням.