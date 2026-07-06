Samsung Galaxy S27 Pro может получить не тот процессор, которого ждали покупатели

Samsung может вновь разделить будущую флагманскую линейку Galaxy S27 по процессорам в зависимости от региона продаж. Согласно новой утечке, Galaxy S27 Pro не будет полной «мини-версией» Galaxy S27 Ultra — одно из ключевых отличий может касаться именно чипа.

Ранее ожидалось, что Galaxy S27 Pro станет более компактной версией модели Ultra, но без стилуса S Pen. Однако новые данные указывают на то, что разница между моделями может оказаться более существенной. В частности, речь идет о камерах и процессоре.

Европейские версии могут быть оснащены процессором Exynos

По предварительным данным, Galaxy S27 Ultra должен выйти исключительно с процессором Qualcomm Snapdragon. Это соответствовало бы подходу Samsung к предыдущим моделям серии Ultra, которые оснащались самыми мощными чипами Qualcomm независимо от рынка.

А вот Galaxy S27 Pro, судя по утечке, может продаваться с разными процессорами в зависимости от страны. Для Европы и Южной Кореи упоминается Exynos 2700. Такой же чип могут получить также Galaxy S27 и Galaxy S27+.

Для покупателей в Украине это важный нюанс, ведь на наш рынок часто поступают именно европейские версии смартфонов Samsung. Если утечка подтвердится, украинские пользователи, скорее всего, увидят Galaxy S27 Pro именно на Exynos, а не на Snapdragon.

Почему Samsung может сделать такой выбор

Вероятная причина — коммерческая. Использование собственных процессоров Exynos позволяет Samsung снизить зависимость от Qualcomm и более активно развивать собственное производство полупроводников.

Согласно утечке, Exynos 2700 должен быть основан на 2-нм технологическом процессе второго поколения. На аналогичном технологическом уровне ожидаются и новые чипы Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Именно Pro-версию Snapdragon, вероятно, получит Galaxy S27 Ultra.

Впрочем, вопрос производительности и энергоэффективности Exynos 2700 пока остается открытым. В прошлые годы часть пользователей скептически относилась к Exynos-версиям флагманов Samsung, поскольку они иногда уступали Snapdragon-моделям по нагреву, автономности или стабильности под нагрузкой.