Уборщик, который никогда не уходит домой: робот Spot будет постоянно поддерживать чистоту в общественных туалетах

Общественные туалеты — место, где качественное обслуживание чаще всего дает сбой. Даже в приличных аэропортах и торговых центрах между визитами уборщиков проходят часы, а поток посетителей за это время делает своё дело. Южнокорейские дизайнеры Янву Чой и Е Джин Ли предложили технологическое решение этой извечной проблемы — автономного робота Spot, концепт которого опубликовали на платформе Behance.

Идея проста и поэтому привлекательна. Вместо уборки по расписанию — реагирование на загрязнения в режиме реального времени. Компактный робот дежурит в туалете на своей зарядной станции и активируется каждый раз после выхода посетителя. Далее в действие вступает набор специализированных инструментов, среди которых миниатюрные манипуляторы для сбора мусора с распылителями дезинфицирующего средства и механизмы в основании корпуса, которые пылесосят и моют пол. Внешне аппарат выглядит дружелюбно — полупрозрачный бело-голубой корпус больше всего напоминает привычную сушилку для рук, поэтому в интерьере туалета робот не выглядел бы чужеродно.

Авторы честно учитывают в концепции и бытовые ограничения. Стационарная док-станция не подключена к водопроводу, поэтому резервуары с водой и дезинфицирующим средством персоналу придется пополнять вручную — полностью автономной уборка все же не будет. В качестве первой сферы применения дизайнеры видят аэропорты с их круглосуточным потоком пассажиров и высокими требованиями к чистоте.

Важное замечание — это пока что дизайнерский концепт, а не готовый продукт с датой выпуска. Впрочем, направление вполне реалистично, ведь роботы-уборщики полов уже давно работают в тех же аэропортах и торговых центрах, и специализация в «туалетном» формате выглядит логичным следующим шагом. Вопрос скорее в экономике — будет ли такой новый робот дешевле, чем обычный график уборки.

Напомним, что сервисные роботы тем временем стремительно становятся всё умнее. Ранее мы писали о модели Dyna-2, обученной на миллионе часов видеозаписей с участием людей, — роботы на её основе уже работают в отелях, ресторанах и прачечных.