На рынке телевизоров сменился лидер: Samsung обогнала TCL в ключевом сегменте

Мировые поставки телевизоров во втором квартале 2026 года выросли на 3,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 48,8 млн единиц. По данным Omdia, спрос поддержали чемпионат мира по футболу и акции Amazon Prime Day.

При этом ситуация значительно различалась в зависимости от региона. В Китае поставки сократились сразу на 15,1 % после завершения программ государственного стимулирования. Зато Западная Европа продемонстрировала рост на 9,5%, Северная Америка — на 4,7%, Восточная Европа — на 14,5%, а Латинская Америка и Карибский регион — на 12,8%.

Samsung вернула себе лидерство в сегменте Mini LED

Наиболее интересные изменения произошли в сегменте Mini LED, который уже занимает около 13 % мировых поставок телевизоров.

Еще в первом квартале 2026 года лидером была компания TCL с долей 30,2 %. Однако уже во втором квартале Samsung поднялась с третьего места на первое и заняла 28,2 % мировых поставок Mini LED-телевизоров.

По отдельным рыночным оценкам, далее следуют TCL с долей примерно 23,3 %, Hisense — 17,2 % и LG — 12,4 %. Таким образом, Samsung и LG вместе фактически сравнялись с TCL и Hisense по совокупной доле в этом сегменте.

Одной из причин роста Samsung стало расширение ассортимента Mini LED и снижение стартовых цен. По данным TrendForce, в первой половине 2026 года поставки Mini LED-телевизоров Samsung увеличились более чем в три раза.

Hisense также теряет монополию

Аналогичная ситуация складывается на рынке более новых RGB LED-телевизоров. В первом квартале Hisense контролировала 77,2% этого сегмента, но уже во втором квартале ее доля сократилась до 42,9%. Основными конкурентами стали Samsung и Sony. Общий объем поставок RGB LED в квартале достиг 295 тысяч единиц.

Omdia прогнозирует, что RGB LED будет всё активнее конкурировать с OLED в премиальном сегменте. В то же время рост цен на память может привести к удорожанию телевизоров и ускорить отказ производителей от более дешевых моделей с низким разрешением в пользу 4K.