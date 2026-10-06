Три камеры по 200 Мп оказались слишком дорогими: Xiaomi 18 Ultra могли отменить

Подробностями поделился инсайдер Digital Chat Station, сообщает Android Authority. По его данным, компания опасалась, что дорогостоящее оснащение сделает новинку малопривлекательной для покупателей из-за итоговой стоимости. Официального подтверждения отмены со стороны Xiaomi пока нет.

Речь идет о модели, которая должна была сделать основной упор на фотографирование. Вместо одной или двух камер с высоким разрешением производитель якобы планировал установить сразу три 200-мегапиксельных модуля: основной, сверхширокоугольный и перископический телеобъектив.

Что могла получить Ultra

Основной камере приписывают сенсор оптического формата 1/1,12 дюйма, сверхширокоугольной — 1/1,56 дюйма, а телеобъектива — 1/1,28 дюйма. Последний должен был отличаться не только большой матрицей, но и непрерывным оптическим зумом.

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Такая конструкция позволила бы плавно изменять фокусное расстояние в определенном диапазоне с помощью оптики. Для пользователя это означало бы большую свободу при приближении к объекту без необходимости каждый раз прибегать к цифровому увеличению.

Кроме того, упоминаются мультиспектральный датчик для более точной цветопередачи и внешний объектив с магнитным креплением. В совокупности эти решения могли бы сделать Ultra самым амбициозным камерофоном в новой серии, хотя проверить их качество на практике пока невозможно.

Среди других ожидаемых характеристик — плоский дисплей с рамками шириной около 1 мм со всех сторон, флагманский процессор и конфигурация с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ. Точного названия чипа в подтвержденных характеристиках нет.

По версии инсайдера, именно стоимость всего этого оборудования поставила проект под вопрос: Xiaomi могла решить, что продажи не оправдают запуск. Если информация подтвердится, самой топовой моделью серии останется Xiaomi 18 Pro Max. В то же время из этой утечки не следует, что компания навсегда отказывается от линейки Ultra.