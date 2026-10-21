Китай разрабатывает ядерный танк с пушкой, дальность стрельбы которой составит 450 км

Китайские военные инженеры представили концепцию тяжелой бронированной машины с компактным ядерным реактором и электромагнитной пушкой. По предварительным оценкам, такое оружие теоретически сможет поражать цели на расстоянии до 450 километров. Однако реализация проекта возможна не раньше 2045 года.
Разработка описана в исследовании, опубликованном в июне 2026 года в научном журнале Acta Armamentarii. Над концепцией работали специалисты китайской оборонной компании Inner Mongolia First Machinery Group и Пекинского технологического института.
От дизельного двигателя до ядерного реактора
Предлагаемая платформа будет весить около 60 тонн. Исследователи разделили её разработку на три этапа.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
К 2035 году предполагается использование дизельного двигателя мощностью 1500 лошадиных сил в сочетании с суперконденсаторами и маховичными накопителями энергии. Они будут обеспечивать работу электромагнитной пушки с энергией выстрела 10 мегаджоулей.
На следующем этапе, в 2035–2045 годах, мощность дизельной установки планируется увеличить до 2000 лошадиных сил. Энергия выстрела электромагнитной пушки должна вырасти до 20 мегаджоулей. Для накопления электроэнергии рассматриваются твёрдотельные аккумуляторы и другие перспективные технологии.
Самая амбициозная часть концепции предусматривает установку после 2045 года компактного ядерного реактора тепловой мощностью примерно 10 МВт. Его планируется охлаждать жидким металлическим теплоносителем на основе свинца и висмута.
Электромагнитная пушка вместо традиционной
Главным вооружением машины должен стать рейкотрон — электромагнитная пушка, которая разгоняет снаряды с помощью электрического тока и магнитного поля.
В перспективной конфигурации заявленная энергия выстрела составит 50 мегаджоулей, а скорость снаряда может достигать 3,5 км/с, или примерно 12 600 км/ч. В публикациях об исследованиях упоминается теоретическая дальность до 450 километров, однако такие характеристики не подтверждены практическими испытаниями.
Основная сложность заключается в энергообеспечении. Даже мощный реактор не сможет напрямую подавать необходимый импульс тока для выстрела. Для этого требуются отдельные накопители энергии, мощная электроника и эффективная система охлаждения.
Кроме того, инженерам предстоит решить вопросы радиационной защиты экипажа, устойчивости реактора к ударным нагрузкам и безопасной эксплуатации боевой машины в условиях реального боя.
Появятся ли такие танки на поле боя
На данный момент китайская разработка остаётся исследовательской концепцией. Информации о создании опытного образца или запуске полноценной программы производства нет.
Как отмечает оборонное издание Janes, исследование в первую очередь посвящено поиску способов обеспечения перспективных бронированных машин электроэнергией, а не разработке конкретного серийного танка.
В то же время предложенные технологии могут найти применение в других военных системах, в частности в беспилотных бронированных платформах, мобильных лазерных комплексах и средствах радиоэлектронной борьбы.