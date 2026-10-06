Три камери по 200 Мп виявилися надто дорогими: Xiaomi 18 Ultra могли скасувати

Подробицями поділився інсайдер Digital Chat Station, повідомляє Android Authority. За його даними, компанія побоювалася, що дороге оснащення зробить новинку малопривабливою для покупців за підсумковою вартістю. Офіційного підтвердження скасування від Xiaomi наразі немає.

Йдеться про модель, яка мала зробити головну ставку на фотографування. Замість однієї чи двох камер високої роздільної здатності виробник нібито планував встановити одразу три 200-мегапіксельні модулі: основний, надширококутний і перископічний телевик.

Що могла отримати Ultra

Основній камері приписують сенсор оптичного формату 1/1,12 дюйма, надширококутній — 1/1,56 дюйма, а телевику — 1/1,28 дюйма. Останній мав вирізнятися не лише великою матрицею, а й безперервним оптичним зумом.

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Така конструкція дозволила б плавно змінювати фокусну відстань у певному діапазоні за допомогою оптики. Для користувача це означало б більше свободи під час наближення об’єкта без необхідності щоразу покладатися на цифрове збільшення.

Додатково згадуються мультиспектральний сенсор для точнішого відтворення кольорів і зовнішній об’єктив із магнітним кріпленням. Разом ці рішення могли зробити Ultra найамбітнішим камерофоном у новій серії, хоча перевірити їхню якість на практиці поки неможливо.

Серед інших очікуваних характеристик — плаский дисплей із рамками близько 1 мм з усіх боків, флагманський процесор та конфігурація з 12 ГБ оперативної пам’яті й накопичувачем на 256 ГБ. Точної назви чипа в підтверджених характеристиках немає.

За версією інсайдера, саме вартість усього цього оснащення поставила проєкт під питання: Xiaomi могла вирішити, що продажі не виправдають запуск. Якщо інформація підтвердиться, найстаршою моделлю серії залишиться Xiaomi 18 Pro Max. Водночас із цього витоку не випливає, що компанія назавжди відмовляється від лінійки Ultra.