NVIDIA готує до виходу флагманський прискорювач Blackwell для Китаю

За даними джерел Reuters, зараз NVIDIA працює над спеціальною версією нових флагманських чипів штучного інтелекту для китайського ринку.

Якщо вірити інсайдерам, чергові «китайські» відеокарти будуть виконані з урахуванням чинних вимог експортного контролю США. Це важливо, оскільки поточну модель NVIDIA H20 може бути заборонено для продажу найближчим часом через занадто високу продуктивність.

У березні цього року техногігант із виробництва обладнання для роботи зі ШІ представив нову серію чипів Blackwell. Масове виробництво продукції заплановано на кінець цього року. За наявними даними, нові процесори працюють до 30 разів швидше за попередників під час виконання деяких завдань.

Зокрема, на ринку мають з’явитися модифіковані моделі, призначені для підсанкційних регіонів – імовірно, це версії B20. Їх розповсюдженням займатиметься компанія Inspur, яка є одним з основних партнерів-дистриб’юторів NVIDIA в Китаї.