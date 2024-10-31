Hardnews
Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro – перші смартфони на Snapdragon 8 Elite
Поки що йдеться про китайський ринок. Глобальні продажі стартують пізніше.
Ціни на Xiaomi 15 наступні:
- Xiaomi 15 з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ – $630.
- Xiaomi 15 з 16 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 1 ТБ – $770.
- Xiaomi 15 у забарвленні Bright Silver Edition – плюс $28 до ціни.
- Xiaomi 15 Custom Edition (версія з унікальними кольорами, продається тільки в Xiaomi Mall) з 16 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 512 ГБ – $630.
- Xiaomi 15 у виконанні Diamond Limited Edition – $840.
Вартість Xiaomi 15 Pro:
- Xiaomi 15 Pro з 12 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 256 ГБ – $740.
- Xiaomi 15 Pro з 16 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 512 ГБ – $810.
- Xiaomi 15 Pro з 16 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 1 ТБ – $910.
- Xiaomi 15 Pro у забарвленні Bright Silver Edition – плюс $28 до ціни.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter