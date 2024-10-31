Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro – перші смартфони на Snapdragon 8 Elite

Поки що йдеться про китайський ринок. Глобальні продажі стартують пізніше.

Ціни на Xiaomi 15 наступні:

Xiaomi 15 з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ – $630.

Xiaomi 15 з 16 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 1 ТБ – $770.

Xiaomi 15 у забарвленні Bright Silver Edition – плюс $28 до ціни.

Xiaomi 15 Custom Edition (версія з унікальними кольорами, продається тільки в Xiaomi Mall) з 16 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 512 ГБ – $630.

Xiaomi 15 у виконанні Diamond Limited Edition – $840.

Вартість Xiaomi 15 Pro: