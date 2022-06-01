Нові iPhone отримають довгоочікувану функцію, яка вже давно є в Android

Ми звикли до того, що тренди на ринку смартфонів задає фірма Apple і майже всі Android-виробники намагаються копіювати її дизайнерські та апаратні рішення. Однак, іноді все відбувається навпаки. Так, з’явилася інформація, що в iOS 16 буде вперше реалізована функція, яку вже давно мають Android-смартфони.





Йдеться про режим Always On Display . Згідно з інформацією Марка Гурмана – журналіста Bloomberg, AoD з’явиться у нових iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Чи дійде він до інших пристроїв або залишиться ексклюзивом вищезазначених девайсів – поки не ясно.

Повідомляється, що з метою економії заряду батареї при працюючому AoD частота оновлення екрана знижуватиметься до мінімуму. Реалізувати це дозволяють LTPO-матриці, якими оснащуються айфони.

Нагадаємо, що чутки про появу режиму Always On Display у Pro-моделях ходили ще й минулого року. Функція мала дебютувати у тринадцятому поколінні, але з якихось причин купертинівці від цього відмовилися. Сподіваємося, що цього разу у Apple все вийде.