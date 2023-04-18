Росія разом з Іраном надумала запустити свійт Starlink

Росія заручилася підтримкою Ірану в проекті “Сфера”, метою якого є розгортання супутникового угруповання для розповсюдження Інтернету, як потенційної альтернативи Starlink.

Детальніше про проєкт

Супутникове угруповання “Сфера” призначене для надання користувачам високошвидкісного доступу до глобальної мережі. Супутники цієї системи будуть розміщені на низькій навколоземній орбіті, використовуючи російські технології та супутники, що є ключовою відмінністю від Starlink. Крім того, російсько-іранська система супутникового інтернету працюватиме на частотах, які не використовуються іншими країнами, що дозволить уникнути конфліктів з операторами-конкурентами.

Іран очікує, що його участь у проекті “Сфера” сприятиме зміцненню позицій Тегерана на міжнародній арені. Очікується, що послугами супутникового інтернету будуть користуватися мільйони людей. Однак експерти застерігають, що Росія та Іран можуть зіткнутися з проблемами у залученні користувачів.