Відома дата презентації iPhone 14 та Apple Watch 8

Осіння презентація нових гаджетів Apple відбудеться у вівторок, 13 вересня. Таку дату анонсу повідомляє видання iDrop News.





Згідно з розкритою інформацією відомого інсайдера LeaksApplePro, захід традиційно пройде одного з вівторків вересня. Фахівець наголосив, що в організації ще не визначились щодо формату. Якщо в США будуть зафіксовані нові спалахи коронавірусу, Apple може провести презентацію в режимі онлайн — в очному режимі компанія не проводить їх з 2020 року.

Фахівець розповів, що в середині вересня Apple представить лінійку смартфонів iPhone 14, до якої увійдуть чотири пристрої. За інформацією LeaksApplePro, вартість iPhone 14 буде починатися від 799 доларів, iPhone 14 Max – 899 доларів, iPhone 14 Pro – 1099 доларів, iPhone 14 Pro Max – 1199 доларів. Окрім того, американська корпорація може анонсувати вихід навушників AirPods Pro другого покоління.

Крім смартфонів і навушників, компанія Тіма Кука повинна представити три версії розумного годинника – флагманські Apple Watch 8, доступні Apple Watch SE і спортивні Extreme Edition. На закінчення LeaksApplePro розповів, що під час проведення презентації у класичному форматі Apple покаже нові комп’ютери Mac.