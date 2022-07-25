Представлений фітнес-трекер Amazfit Band 7. Золота середина між браслетами Xiaomi

Компанія Amazfit, яка займається виробництвом браслетів Mi Band для Xiaomi, представила нове покоління свого фірмового трекера Amazfit Band 7. Гаджет отримав дизайн, що нагадує смарт-годинник, і за своїми характеристиками є «золотою серединою» між Xiaomi Mi Band 7 і Band 7 Pro .





Amazfit Band 7: ціна та характеристики

Трекер Amazfit обладнаний великим 1.47 AMOLED-екраном із роздільною здатністю 198*368 пікселів (282 ppi), підтримується функція Always On Display. Акумулятора ємністю 232 мАч повинно вистачати на 28 днів роботи в режимі щадного використання, і до 12 днів при активації всіх функцій браслета.

Корпус новинки виконаний із пластику та захищений від води за стандартом 5АТ, який передбачає можливість занурення на глибину до 50 метрів.

Є повний набір актуальних для класу датчиків: триосьовий акселерометр, геомагнітний датчик, модуль Bluetooth 5.2 BLE та сенсор BioTracker 3.0 PPG. Останній вимірює пульс, сатурацію та рівень стресу. Браслет підтримує 120 спортивних режимів, частина яких відстежується автоматично.

Головною відмінністю від аналогічного дизайну Mi Band 7 Pro є відсутність у трекера Amazfit вбудованого GPS модуля. Таким чином ми отримуємо звичайний Mi Band 7 в корпусі “прошки”, але дешевше на 10 $.

Офіційна ціна Amazfit Band 7 складає 50 доларів. Браслет надійшов у продаж у чорному, бежевому, блакитному, помаранчевому, рожевому та зеленому кольорі корпусу.