Snapdragon 8 Elite Gen 6 зробить смартфони ще дорожчими

Чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, що вийшов у вересні, вже став основою найкращих Android-флагманів. Він забезпечив помітний стрибок у продуктивності, хоч і залишився на 3-нм техпроцесі. Тим часом Samsung готується кинути йому виклик з Exynos 2600, створеним за більш досконалим 2-нм процесом.

Exynos 2600, як очікується, буде встановлений у лінійці Galaxy S26. Ранні чутки навіть припускають, що чіп Samsung може перевершити рішення Qualcomm за швидкістю та ефективністю.

Qualcomm, зі свого боку, представить свій перший 2-нм чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 6 наприкінці 2026 року. Цей графік збігається з нещодавнім витоком від інсайдера Digital Chat Station.

Згідно зі звітом, наступний флагманський SoC від Qualcomm буде вироблятися з використанням 2-нм вузла N2P від TSMC. Це більш вдосконалена версія процесу N2, який, як очікується, Apple використає для своїх майбутніх чіпів A20. Перехід на 2-нм техпроцес має забезпечити кращу енергоефективність та вищу щільність продуктивності.

Інсайдер також стверджує, що Snapdragon 8 Elite Gen 6 отримає підтримку оперативної пам’яті LPDDR6 та накопичувачів UFS 5.0.

Але прогрес рідко буває дешевим. Для користувачів це означає, що поєднання нового техпроцесу, швидшої пам’яті та оновленого сховища може підвищити загальну вартість чіпсета. Через це наступний флагман Qualcomm може з’явитися не в кожному топовому телефоні. Можливо, звичайні флагмани отримають Snapdragon 8 Gen 6, тоді як дорожчі Ultra-версії зарезервують для потужнішого Elite.