Samsung Galaxy M55 та M55s почали отримувати One UI 8 та жовтневий патч безпеки

Samsung випустила стабільне оновлення One UI 8 на базі Android 16 ще для двох смартфонів. Цього разу нову прошивку отримали моделі Galaxy M55 та Galaxy M55s.

Оновлення для Samsung Galaxy M55 має версію M556BXXU4CYJ4 і займає 2,6 ГБ вільного місця. Для Galaxy M55s прошивка M558BXXU2CYJ4 “важить” трохи менше — понад 2,5 ГБ.

Для користувачів це означає не лише нові функції One UI 8. Разом з апдейтом обидва смартфони отримують актуальний жовтневий патч безпеки Android 2025 року.

Наразі Samsung розгортає оновлення по всьому світу. Якщо сповіщення про апдейт ще не надійшло, можна перевірити його доступність вручну. Для цього потрібно зайти в «Налаштування» смартфона та обрати меню «Оновлення ПЗ».