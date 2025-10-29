Hardnews

В США спеціально перезапустять АЕС для Google

Компанія NextEra Energy Inc. оголосила про плани відновити атомну електростанцію Duane Arnold Energy Center в Айові. Головним споживачем енергії стануть дата-центри Google, з яким уклали довгострокову угоду.

Станцію потужністю 615 мегават закрили ще у 2020 році. Але стрімке зростання попиту на енергію для штучного інтелекту зробило її відновлення економічно доцільним. Очікується, що АЕС почне постачати електроенергію до 2029 року.

NextEra також планує викупити частки міноритарних власників станції, Central Iowa Power Cooperative та Corn Belt Power Cooperative. Решта енергії буде поставлятися CIPCO на тих же умовах, що і для Google.

Для Google це вже третій гігават енергетичних проектів, які реалізує NextEra у США. Окрім цього, сторони домовилися спільно дослідити можливості розвитку нової ядерної генерації в майбутньому.

