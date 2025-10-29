Ідентифікація пенсіонерів: кому з українців загрожує втрата виплат

В Україні частина пенсіонерів має пройти обов’язкову ідентифікацію до кінця 2025 року. Це може зачепити сотні тисяч українців, насамперед тих, хто залишився на окупованій території або виїхав за кордон.

Відсутність ідентифікації є однією з причин для припинення виплат. Переселенцям для отримання пенсії потрібно або мати чинний статус ВПО, або проходити верифікацію. У судових реєстрах вже є справи, де пенсіонери-переселенці залишались без виплат, бо не поновили свій статус.

Головна вимога стосується мешканців окупованих територій. Згідно з постановою № 299 від 11 лютого 2025 року, вони мають до кінця року пройти фізичну ідентифікацію. Також їм потрібно підтвердити, що вони не отримують пенсію від РФ.

Взагалі, є кілька причин, чому виплати можуть зупинити. Наприклад, якщо людина не отримує свою пенсію 6 місяців поспіль. Або якщо ПФУ виявить недостовірні дані в документах чи пропущений медогляд для підтвердження інвалідності.

Проблема в тому, що чиновникам складно перевірити, чи живий пенсіонер, який перебуває на окупованій території. Якщо людина помирає, наприклад, у Донецьку, ПФУ може про це не дізнатись. Схожа ситуація і з тими, хто виїхав за кордон.

Сама по собі ідентифікація не є нововведенням. Проте іноді Пенсійний фонд порушує правила. Переселенці, які зареєстровані на підконтрольній території, також скаржаться, що їх змушують проходити цю процедуру.