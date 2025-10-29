Hardnews
GeForce RTX 5050, RTX 5060 та RTX 5060 Ti протестували в сучасних іграх
Недорогі відеокарти GeForce RTX 5050, RTX 5060 і RTX 5060 Ti 16 ГБ порівняли в 10 іграх у 1080p. Протестували карти на ПК з процесором Ryzen 7 9800X3D, материнською платою MSI MPG X670E CARBON і 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5-6000.
Результати:
- Red Dead Redemption 2 — 76 fps (GeForce RTX 5050), 96 fps (GeForce RTX 5060), 108 fps (GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ).
- Dying Light The Beast — 58 fps (GeForce RTX 5050), 79 fps (GeForce RTX 5060), 92 fps (GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ).
- Forza Horizon 5 — 100 fps (GeForce RTX 5050), 126 fps (GeForce RTX 5060), 145 fps (GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ).
- S.T.A.L.K.E.R. 2 — 44 fps (GeForce RTX 5050), 56 fps (GeForce RTX 5060), 63 fps (GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ).
- Silent Hill f — 35 fps (GeForce RTX 5050), 46 fps (GeForce RTX 5060), 53 fps (GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ).
- Horizon Forbidden West — 64 fps (GeForce RTX 5050), 82 fps (GeForce RTX 5060), 95 fps (GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ).
- Cyberpunk 2077 — 72 fps (GeForce RTX 5050), 97 fps (GeForce RTX 5060), 107 fps (GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ).
- Mafia The Old Country — 27 fps (GeForce RTX 5050), 35 fps (GeForce RTX 5060), 43 fps (GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ).
- Ghost of Tsushima — 50 fps (GeForce RTX 5050), 68 fps (GeForce RTX 5060), 78 fps (GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ).
- God of War: Ragnarök — 84 fps (GeForce RTX 5050), 113 fps (GeForce RTX 5060), 129 fps (GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ).
Висновок — RTX 5060 і RTX 5060 Ti підходять для всіх ігор. А ось RTX 5050 тягне не всі.