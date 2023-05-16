Танцюючого Ілона Маска помітили на вечірці у Мексиці

Мільярдера Ілона Маска помітили на вечірці в Мексиці танцюючим в оточенні інших відвідувачів заходу. Про це повідомляє портал Business Insider .

Відомо, що вечірка проходила у клубі курортного міста Кабо-Сан-Лукас. На відео, опублікованих очевидцями в Twitter, Маск гойдається в ритм музики, а потім скидає руки вгору, не припиняючи рухатися.

Коментатори Twitter оцінили танцювальні рухи мільярдера. «Здається, ніби він медитує, і так вийшло, що танцпол і люди раптово опинилися поряд з ним», – заявив один із користувачів. “Дайте хлопцеві повеселитися спокійно”, – написав інший коментатор. Дехто пожартував, що Маск своїм танцем відзначив призначення нового генерального директора Twitter.

Однак знайшлися й ті користувачі, які згадали незграбний перфоманс Маска на заході Tesla у Шанхаї у 2020 році, порадивши йому взяти кілька уроків танців.