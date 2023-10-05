У iPhone 15 Pro швидко вигоряє екран

Користувачі iPhone 15 Pro поскаржилися на вигоряння екрану – у частини проблема проявляється всього через два тижні використання смартфона.
У iPhone 15 Pro використовується 6,1-дюймова LTPO-Super-Retina-XDR-OLED-матриця з частотою оновлення до 120 Гц, роздільною здатністю 1179 на 2556 пікселів і яскравістю підсвічування до 2000 ніт. Зазвичай пікселі таких дисплеїв вигорають при тривалому відображенні статичного зображення. Виробники борються з цією проблемою, зміщуючи зображення на кілька пікселів раз на деякий час. Так як пікселі в сучасних екранах флагманів дуже малі, таке зміщення залишається непомітним для неозброєного ока.
Реліз iPhone 15 Pro відбувся 22 вересня 2023 року. Ціна пристрою починається від $1000.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter