У iPhone 15 Pro швидко вигоряє екран

Користувачі iPhone 15 Pro поскаржилися на вигоряння екрану – у частини проблема проявляється всього через два тижні використання смартфона.

У iPhone 15 Pro використовується 6,1-дюймова LTPO-Super-Retina-XDR-OLED-матриця з частотою оновлення до 120 Гц, роздільною здатністю 1179 на 2556 пікселів і яскравістю підсвічування до 2000 ніт. Зазвичай пікселі таких дисплеїв вигорають при тривалому відображенні статичного зображення. Виробники борються з цією проблемою, зміщуючи зображення на кілька пікселів раз на деякий час. Так як пікселі в сучасних екранах флагманів дуже малі, таке зміщення залишається непомітним для неозброєного ока.

Реліз iPhone 15 Pro відбувся 22 вересня 2023 року. Ціна пристрою починається від $1000.