Названо головну особливість iPhone 15

У 2023 році Apple випустить смартфон без “чубчика” – сенсори будуть заховані під дисплей. Про це повідомляє корейське видання The Elec.





Джерела видання розповіли, що у 2023 році Samsung Display поставить Apple партію панелей, створених за технологією under-panel camera (UPC). Це дозволить залишити в екрані iPhone 15 єдиний круглий отвір під фронтальну камеру – решта елементів Face ID перебуватиме під передньою панеллю.

Фахівці називають приховані сенсори біометричної системи головною особливістю iPhone 15. Зазначається, що подібна технологія вже була застосована Samsung у доладному смартфоні Galaxy Z Fold 3. Проте в даний час корейські фахівці працюють над новою версією UPC.

Також інсайдери з’ясували, що дисплеї з новим дизайном з’являться тільки в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. Базові апарати – iPhone 15 і 15 Max – ймовірно, отримають екрани з класичним вирізом під Face ID.

Наприкінці грудня інсайдери розповіли , що у 2023 році Apple випустить перший смартфон без лотка для фізичної сім-карти. Цю особливість iPhone 15 замінить eSIM – технологія, що дозволяє записувати на телефон один або кілька номерів без прив’язки до фізичного носія.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿