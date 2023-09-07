Samsung повністю відмовилася від підтримки популярних смартфонів

Компанія Samsung припинила підтримку флагманських смартфонів серії Galaxy Note 10, які виходили у 2019 році. Про це повідомляє портал SamMobile.
Південнокорейська корпорація вважає пристрої лінійки Galaxy Note 10 застарілими і не випускатиме для них жодних оновлень, зокрема патчі безпеки. Це може створити ризики для користувачів, які продовжують користуватися цими телефонами, оскільки виявлені в майбутньому проломи в системі не будуть усунені.
Samsung Galaxy Note 10 і Galaxy Note 10+ були представлені в серпні 2019 року з операційною системою Android 9 “з коробки”. Останньою версією ОС, доступною для цих моделей, стала Android 12. У січні 2020 року Samsung випустила Galaxy Note 10 Lite, який поки продовжить отримувати оновлення.
SamMobile зазначає, що рішення Samsung про припинення підтримки Galaxy Note 10 пов’язане з тим, що корпорація переключила свою увагу на інші лінійки смартфонів, як-от Galaxy S і Galaxy Z. Актуальним моделям флагманських пристроїв компанії обіцяють до чотирьох номерних оновлень Android і п’ять років підтримки патчами безпеки.
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