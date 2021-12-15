Hardnews

Ілон Маск почав торгувати пряжками для ременів

15.12.2021
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Ілон Маск

Компанія Tesla випустила фірмову пряжку для ременя, повідомляє портал My Drivers. Вона виконана з металу і коштує $150.


Випуск аксесуару від Tesla пов’язують із завершенням будівництва Техаського заводу. На лицьовій частині пряжки вигравірувана фраза “Не зв’язуйся з Tesla”, яка відсилає до популярної в штаті фрази “Не зв’язуйся з Техасом”. Аксесуар для ременя виготовлений із відлитого під тиском цинку з обробкою із срібла.

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Відразу після старту продажу всю партію було моментально розпродано. Чи планує компанія розширити партію оскільки продалася поточна, невідомо.

Ілон Маск пряжка для ременя

Раніше Ілон Маск представив кіберсвисток, виконаний у дизайні Cybertruck. Тоді мільярдер закликав користувачів “не витрачати гроші на дурну серветку для дисплея від Apple “, а вибрати фірмовий аксесуар від Tesla.

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15.12.2021
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