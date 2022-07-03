Разом з цінами на Bitcoin подешевшали і відеокарти

Падіння курсу популярних криптовалют вплинуло на зниження вартості відеокарт. Про це повідомляє Bloomberg.





Журналісти видання зауважили, що з падінням вартості криптовалют майнери почали бачити меншу потребу у комп’ютерному обладнанні, що дорого коштує. За оцінками, більше третини споживчих відеокарт можна продати на вторинному ринку.

Автори звернули увагу, що вартість деяких популярних відеокарт Nvidia знизилася на понад 50 відсотків. “Люди все рідше купуватимуть обладнання, пов’язане з криптовалютним ринком”, – зазначив аналітик Robert W. Baird & Co Трістан Герра.

Так, виявилося, що RTX 3090 Ti, яка у квітні була доступна на eBay за 2000 доларів, зараз коштує 1650 доларів. Модель RTX 3080 з 10 гігабайтами пам’яті, що раніше продається за 1000 доларів, виявилася на ринку за 770 доларів.

“З падінням попитом на криптовалюту спекулянти також йдуть з ринку”, – зауважив галузевий дослідник Джон Педді. Фахівці вважають, що криптовалютні інвестори реагують на зміни курсу валют та готуються адаптуватися.