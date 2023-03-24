Huawei випустила навушники із вбудованим градусником

Компанія Huawei представила бездротові навушники FreeBuds Pro 2+, які здатні вимірювати як пульс користувача, так і температуру його тіла за допомогою вбудованих датчиків. Про це повідомляє портал Huawei Central .

Отримані дані про власника надсилаються у спеціальний додаток, який надішле повідомлення за наявності показників, що перевищують норму. Повідомляється, що розробка Huawei, що має у своєму арсеналі як термометр, так і пульсоксиметр – перша у своєму роді.

Крім того, FreeBuds Pro 2+ мають 11-мм динамічні драйвери, підтримують кодеки L2HC/LDACTM, а також оснащені системою активного шумоподавлення. У гаджеті передбачено кілька режимів прослуховування, які автоматично покращують якість звуку в залежності від того, який контент відтворюється (наприклад, фільм).

Навушники були випущені для китайського ринку за ціною 1499 юанів (близько 8 тис. гривень). Старт продажу пристрою заплановано на 7 квітня 2023 року.