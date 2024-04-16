Українцям пояснив, як правильно завантажувати білизну в пральну машину, щоб вона пропрацювала довше
Як перевантаження, так і недовантаження пральної машини шкодить роботі пристрою. Ось до чого це може призвести.
Виробники завжди вказують максимальну вагу завантаження. І це маса саме сухої білизни. Але важливо пам’ятати, що насправді потужність двигуна пральної машини не залежить від цього. Тобто на моделях із завантаженням 4, 6 і 7 кг можуть бути встановлені однакові серії підшипників.
З наслідків перевантаження пральної машини виділяють:
- розводи на одязі,
- руйнування підшипників вала,
- перегрів двигуна,
- пробій обмоток.
Занадто мало білизни в пральній машині – це теж погано. Якщо виробником не вказано мінімальну вагу, то кладіть у пристрій не менше 1,5 кг сухого одягу.
Недовантаження може призвести до підвищеної вібрації пральної машини, ослаблення електричних контактів, кріплення вузлів і механізмів, прискорення зносу демпферів і пружин бака, порушення симетрії барабана і його пошкодження.
Бавовняні речі закладайте в машинку у співвідношенні 1:1. Тобто якщо максимальна вага – 5 кг, то кладіть не більше 5 кг такого одягу.
Легку та об’ємну синтетику потрібно завантажувати на 50% від максимального дозволеного показника, шерсть – на 30%.
У режимі швидкого прання необхідно наповнювати барабан на 30%, під час делікатного прання – на 50% від максимального значення ваги.
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