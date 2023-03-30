Революція в артилерії: США випробували снаряд із дворазовим збільшенням дальності стрільби

Компанія BAE Systems та армія США провели успішні випробування артилерійського снаряда підвищеної летальності (SCALP), який може вражати цілі на відстані понад 110 км, що вдвічі далі, ніж можуть дозволити найсучасніші високоточні боєприпаси, передає New Atlas.

Підкаліберний артилерійський снаряд великої дальності призначений для досягнення мети “один постріл – одне попаданняя”. Артилерійський підрозділ “може випустити снаряд з високим ступенем ймовірності знищення цілі і негайно залишити район до початку контратаки”.

SCALP може з високою точністю вражати як нерухомі, так і цілі, що рухаються, за допомогою стандартної 155-мм гармати.

Раніше Міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендал на слуханнях у Конгресі звітував про результати випробувань гіперзвукової крилатої ракети AGM-183 ARRW. Він скупо визнав, що випробування гіперзвукової зброї провалилися .