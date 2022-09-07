Apple представила iPhone 14 Pro

Корпорація Apple у рамках щорічної презентації показала iPhone 14 Pro. Трансляція доступна на сайті компанії.





Смартфон випускається у тому ж дизайні, що й торішні моделі. Проте Apple переробила лицьову сторону телефону, замінивши «чубчик» на овальний отвір у верхній частині екрану. Це реалізовано завдяки зменшенню сенсорів FaceID. Так, навколо цього вирізу міститься корисна інформація, наприклад про підключені пристрої або повідомлення від навігатора.

Телефон доступний у чорному, білому, золотому та фіолетовому кольорах. Телефон доступний у чорному, білому, золотому та фіолетовому кольорах. Продаж смартфонів почнеться 16 вересня, iPhone 14 Pro буде коштувати 999 доларів, iPhone 14 Pro Max – 1099. Максимальна версія йде з накопичувачем на один терабайт.

Раніше Apple представила базову лінійку iPhone 14. До неї увійшли версія з екраном на 6,1 дюйма та Max з 6,7-дюймовим екраном. Зменшений смартфон iPhone mini цього року Apple не оновила.