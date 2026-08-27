Apple Watch Ultra 4 може стати тоншим і отримати Touch ID: що відомо перед презентацією

Apple Watch Ultra може отримати найбільше оновлення за кілька останніх поколінь. Напередодні очікуваної вересневої презентації з’являється дедалі більше інформації про Apple Watch Ultra 4, однак різні джерела поки суперечать одне одному щодо масштабу змін.

Однією з найцікавіших потенційних новинок є Touch ID. Ще у 2025 році в оприлюдненому внутрішньому коді Apple знайшли згадки про AppleMesa — саме так компанія традиційно називає технологію розпізнавання відбитків пальців. Причому ці рядки стосувалися моделей Apple Watch 2026 року.

Теоретично сенсор можна було б інтегрувати у бічну кнопку або кнопку Action. Це дозволило б розблоковувати годинник і підтверджувати платежі без введення коду.

Втім, поява Touch ID саме цього року далеко не гарантована. Інсайдер Instant Digital стверджував, що Apple поки не збирається додавати біометричний сенсор у годинники, оскільки він займатиме цінне місце всередині корпусу, яке компанія воліє використовувати для батареї та медичних датчиків. Марк Гурман із Bloomberg також не очікує великих конструктивних змін у поколінні 2026 року.

На задній панелі може з’явитися нова система сенсорів

Інший великий витік стосується медичних можливостей. За інформацією DigiTimes, щонайменше одна преміальна модель Apple Watch 2026 року може отримати повністю перероблену задню панель із вісьмома сенсорами, розташованими по колу під склом.

Точне призначення кожного датчика поки невідоме. Найімовірніше, Apple намагається підвищити точність вимірювання пульсу та інших фізіологічних параметрів, а також розширити можливості моніторингу серцево-судинної системи.

Нинішній Apple Watch Ultra 3 уже оснащений оптичним та електричним датчиками серця, сенсором температури, пульсоксиметром, глибиноміром і низкою інших сенсорів. Корпус моделі має товщину 12 мм і важить приблизно 62 грами.

Саме товщина залишається однією з особливостей серії Ultra. За чутками, Apple вивчає можливість зробити наступне покоління компактнішим, щоб годинник було зручніше носити цілодобово, зокрема під час сну.

Головні зміни можуть виявитися всередині

Навіть якщо радикального редизайну не буде, Ultra 4 майже напевно отримає новішу платформу. Нинішня Ultra 3 використовує процесор S10, тому покоління 2026 року може принести перше за кілька років помітне збільшення продуктивності Apple Watch.

Це також може покращити енергоефективність — особливо важливий параметр для Ultra, де автономність є однією з головних переваг перед звичайними Apple Watch.

Найбільша інтрига полягає в тому, які саме витоки підтвердяться. Згадки Touch ID у внутрішньому коді свідчать, що Apple щонайменше експериментує з такою технологією. Інформація про вісім датчиків також надходить із ланцюжка постачання. Але більш обережні джерела попереджають, що частину цих розробок компанія може відкласти на наступні покоління.

Тому Apple Watch Ultra 4 може виявитися як серйозним оновленням із новим корпусом і сенсорами, так і значно більш консервативною моделлю. Остаточно це стане зрозуміло лише після офіційної презентації Apple.