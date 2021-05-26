Redmi Note 10 Pro знімає не гірше, ніж iPhone ціною в 2 рази дорожче

Головні світові тестувальники камер смартфонів – хлопці з незалежної лабораторії DxOMark – поділилися результатами дослідження популярного китайського гаджета Redmi Note 10 Pro. І товариш цей виявився більш ніж гідним для своєї цінової категорії, та й не тільки для неї.





Так, наприклад, Note 10 Pro встав на одну сходинку рейтингу DxOMark з колись найкрутішим «яблучним» флагманом iPhone XS Max. Навіть зараз творіння Apple коштує майже в два рази дорожче представника Піднебесної. Звичайно, iPhone XS Max вже не пропонується в офіційному магазині марки, але його все ще можна знайти в українських магазинах за 13-17 тисяч гривень. Тоді як Note 10 Pro пропонується всього за 8999 гривень.

Китайський смартфон заробив в тестах DxOMark 106 балів: 111 за якість фотографій і 95 за відео. Нагадаємо, смартфон має відразу четверну камеру з головним монструозним сенсором на 108 мегапікселів.