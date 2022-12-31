Стало відомо про небезпечну вразливість у популярних роутерах

У Netgear закликали користувачів домашнього Wi-Fi терміново оновити роутери компанії через небезпечну вразливість, яку вдалося виправити лише в останній версії прошивки маршрутизаторів. Про це повідомляє TechRadar .

“Настійно рекомендуємо якнайшвидше завантажити останню версію прошивки”, – йдеться в офіційному коментарі компанії.

Зазначається, що проблема торкається відразу кількох популярних моделей Wi-Fi-роутерів. Представник компанії пояснив, що вразливість може бути використана хакерами на маршрутизаторах Wireless AC Nighthawk, Wireless AX Nighthawk (WiFi 6) та Wireless AC.

У Netgear відмовилися розкривати будь-які подробиці про те, як саме було виявлено серйозну вразливість. Компанія лише уточнила, що небезпека є компонентом переповнення буфера перед автентифікацією.

Згідно TechRadar, наслідки використання критичної вразливості можуть змінюватись від збоїв до завантаження вірусу в систему та можливого крадіжки особистих даних користувачів.