Кращі смартфони, які можна купити в лютому

У TechRadar назвали 9 найкращих смартфонів на лютий 2025 року. Йдеться як про смартфони на iOS, так і на Android.

Перше місце у iPhone 16 Pro Max, який названо найкращим смартфоном з усіх, що є на ринку. На його боці дивовижний дисплей, просунута камера, неперевершена продуктивність і високий рівень автономності.

Тим, хто хоче придбати флагман на Android, слід розглянути свіжий OnePlus 13, один із найкращих камерофонів на ринку зі стильним дизайном і найпотужнішим процесором.

Замикає трійку лідерів iPhone 16 Pro, який є компактною альтернативою iPhone 16 Pro Max.

Весь топ-9: