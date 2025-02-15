Hardnews
Кращі смартфони, які можна купити в лютому
У TechRadar назвали 9 найкращих смартфонів на лютий 2025 року. Йдеться як про смартфони на iOS, так і на Android.
Перше місце у iPhone 16 Pro Max, який названо найкращим смартфоном з усіх, що є на ринку. На його боці дивовижний дисплей, просунута камера, неперевершена продуктивність і високий рівень автономності.
Тим, хто хоче придбати флагман на Android, слід розглянути свіжий OnePlus 13, один із найкращих камерофонів на ринку зі стильним дизайном і найпотужнішим процесором.
Замикає трійку лідерів iPhone 16 Pro, який є компактною альтернативою iPhone 16 Pro Max.
Весь топ-9:
- iPhone 16 Pro Max – найкращий за сукупністю якостей.
- OnePlus 13 – найкращий на Android.
- iPhone 16 – компактна альтернатива iPhone 16 Pro Max.
- Google Pixel 9 Pro – найкращий смартфон Google зі зручними ШІ-функціями.
- Samsung Galaxy S25 Ultra – найуніверсальніший смартфон на Android.
- iPhone 16 Plus – найбільш автономний смартфон на ринку.
- Google Pixel 8a – найкращий доступний смартфон на Android.
- iPhone 15 – найкращий доступний iPhone.
- Samsung Galaxy Z Fold6 – найкращий смартфон із гнучким дисплеєм.
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