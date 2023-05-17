Nothing Phone 2 буде помітно слабшим ніж очікувалось

У базі даних бенчмарку Geekbench з’явилася інформація про смартфон Nothing Phone (2), завдяки якій стали відомі характеристики пристрою. Про це повідомляє портал My Smart Price.

Так, згідно з джерелом, смартфон пройшов бенчмарк і набрав у Geekbench 1253 та 3833 бали в одноядерному та багатоядерному тестах відповідно. З цих даних також випливає, що Nothing Phone (2) працює на базі торішнього флагманського чіпсету Snapdragon 8 Gen 1, хоча раніше передбачалося використання розігнаної версії 8+ Gen 1.

Також бенчмарк розкрив обсяг оперативної пам’яті пристрою, що тестувався, який склав 12 ГБ. При цьому не виключено, що у продаж надійде базова версія з 8 ГБ ОЗУ.

Очікується, що Nothing Phone (2) буде представлено влітку 2023 року. За чутками, смартфон отримає AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, акумулятор ємністю 5000 мАг, підтримку супутникового зв’язку та фірмовий напівпрозорий дизайн задньої кришки з підсвічуванням.