Intel Core i9-13900K вже встигли протестувати

Core i9-13900K — флагманський процесор із серії Raptor Lake, який вийде лише восени. Тим часом у мережі з’явилося те, що можна назвати першим «оглядом». Чіп був протестований у різних тестах, які підтверджують його ефективність. Також виявилося, що Core i9-13900K може бути дуже енергоємним.





Intel планує показати процесори серії Raptor Lake в кінці вересня, про що свідчить остання інформація. Ми знаємо, що флагманом серії є Core i9-13900K , і саме цей чіп потрапив на «китайський огляд». Хтось уважно перевіряв цей процесор і зробив висновки.

Core i9-13900K — це 24-ядерний процесор із підтримкою максимум 32 потоків. Тести показали, що для одного ядра приріст продуктивності становить приблизно 10% . Однак вже в процесі багатопоточності цифри зростають (в залежності від вибірки) до 40-50 відсотків. Це дійсно великий стрибок у порівнянні з i9-12900K . Тести Core i9-13900K також показують, що він може бути енергоємним процесором. Intel Extreme Tuning Utility (XTU) свідчить, що коефіцієнт PL4 (Power Limit 4) досягає 420 Вт , а температура досягає 100 ° C. Незважаючи на використання ефективної системи охолодження. Звичайно, не варто вважати це повноцінним оглядом процесора Core i9-13900K. Для цього прийде час, і пам’ятайте, що Intel ще може представити різні вдосконалення. Адже до прем’єри ще далеко.