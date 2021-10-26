Названо моделі кращих смартфонів з висувною камерою
Кілька років тому в тренд смартфонів увійшла висувна камера. Сьогодні подібні пристрої випускають не дуже часто, але в цьому огляді ми розповімо про найкращі старі та нові моделі.
Смартфони міцно увійшли до нашого життя і можуть запропонувати велику різноманітність моделей на будь-який смак та кишеню. Цінителі виключно високої продуктивності та найактуальнішої апаратної начинки можуть потішити себе широким вибором флагманських пристроїв. Але особливу нішу займають смартфони з фронтальною висувною камерою. Їхня кількість на ринку зросла і дозволяє повною мірою оцінити новий тренд.
У сьогоднішній добірці ми зібрали для вас кілька смартфонів із висувною камерою, які є найкращими в асортименті своїх виробників. Висувна система камер має суто практичну мету, дозволяючи збільшити дисплей і зробити його максимально безрамковим.
XIAOMI MI 9T PRO
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 855
- Екран: 6.39 дюйм, роздільна здатність 2340 х 1080
- Камери (основна / фронтальна): 48+8+13 МП/20 МП
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/64 або 6/128 ГБ
- Місткість акумулятора: 4000 mAh
Флагман від Xiaomi Mi 9 вийшов у величезній кількості різновидів, але одним із найцікавіших є модель – Mi 9T Pro. Апарат отримав висувну селфі камеру, дуже гарну зовнішність – скляний корпус із захистом Gorilla Glass 5 у червоному та синьому кольорах. Девайс має відмінний AMOLED екран, потрійну камеру з додатковими модулями для зйомки із широким кутом охоплення – 124,3 Мп та оптичним двократним наближенням. Також Mi 9T Pro знімає у 4K з 60 к/с.
Пристрій має один з найкращих чіпсетів 2019 року – Snapdragon 855, відмінний запас пам’яті (підтримки microSD немає), ємну батарею зі швидкою зарядкою. Є в телефоні NFC, сканер пальця в екрані та роз’єм 3,5, що приємно бачити в сучасному гаджеті флагманського рівня. Усе це супроводжується доступним цінником.
Для тих, хто хоче заощадити компанія пропонує спрощений варіант – Mi 9T. Головна відмінність полягає в процесорі – модель працює на Snapdragon 730.
Переваги:
- Процесор флагманського рівня.
- Дорогий та практичний скляний корпус.
- Яскравий та деталізований AMOLED екран.
- Ємний акумулятор та швидка зарядка.
- Підтримка технології NFC.
- Захищене скло Corning Gorilla Glass 5
Недоліки:
- Немає 5G.
- Замало оперативної пам’яті.
SAMSUNG GALAXY A80
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 730
- Екран: 6.7 дюйм, роздільна здатність 2400 х 1080
- Камери (основна/фронтальна): 48 + 8 МП + ToF
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/128 ГБ
- Місткість акумулятора: 3700 mAh
Galaxy A80 – це старший апарат у лінійці Galaxy A, а водночас найдорожчий та експериментальний. У ньому компанія встановила величезний AMOLED екран 6,7 дюймів з AoD, підекранним динаміком і сканером пальця, але не в цьому полягає головна фішка пристрою.
Основна камера отримала три сенсори – стандартний 48 МП (за замовчуванням знімає 12 МП), ширококутник 8 МП та TOF сенсор. Вона є і фронтальною. При цьому механізм працює таким чином – камера висувається вгору у форматі слайдера і робить оберт на 180 градусів, після цього можна зробити селфі. У Samsung говорять, що ПЗ для звичайної та селфі-зйомки відрізняється. Загалом кадри добротні, особливо користувачі хвалять нічний режим, але є й цікавіші девайси з аналогічним чи меншим цінником.
В іншому апарат не менш цікавий: потужний процесор Snapdragon 730, величезний запас пам’яті (підтримки MicroSD немає), а також NFC і ANT+. Модель отримала повністю скляний корпус – спереду Gorilla Glass 3, ззаду – GG 6. Досить сумнівним рішенням є встановлення скромної батареї 3700 мАг, якої ледь вистачає на робочий день при активному використанні, проте для неї передбачена швидка зарядка.
Переваги:
- Висока якість фотографій на головну камеру.
- Є модуль NFC.
- Великий екран із Super AMOLED матрицею.
- Підтримка технології Dolby Atmos.
Недоліки:
- Дорогий цінник для своєї начинки.
- Процесор міг бути і сильнішим.
- Не найкращий час автономної роботи.
OPPO RENO 2
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 730
- Екран: 6.5 дюйм, роздільна здатність 2400 х 1080
- Камери (основна / фронтальна): 48+13+8+2 МП/16 МП
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/256 ГБ
- Місткість акумулятора: 4000 mAh
Reno 2 став логічним оновленням моделі Reno, смартфона з висувною селфі-камерою у вигляді плавника, що вийшов у 2018 році. Оновлена версія практично не відрізняється візуально – це гарний апарат з вдалим розташуванням квадро-камери, скляним покриттям ззаду та спереду і тим самим висувним плавцем біля фронталки. Девайс досить дорогий, але оснащений топовим чіпсетом. З одного боку, це мінус, але з іншого для тих, кому не потрібна продуктивність, а важливіша хороша камера і цікава зовнішність – Reno 2 вдалий вибір.
Фронталка в 16 Мп робить чудові знімки без застережень. Основний 48-мегапіксельний модуль отримав на додаток телефото об’єктив, ультраширококутник та монооб’єктив для чорно-білої зйомки. Апарат робить дійсно якісні фотографії, а для багатьох стане приємною новиною наявність оптичного стабілізатора. В іншому пристрій цілком звичайний – повний набір бездротових модулів, дуже багато пам’яті, непогана батарея з швидкою зарядкою, якісна матриця AMOLED.
Переваги:
- Великий обсяг внутрішньої та оперативної пам’яті.
- Чудові камери.
- Вбудований ЦАП AK4377a + підтримка Dolby Atmos.
- Є NFC.
- Якісний дисплей AMOLED.
- Довгий час роботи без заряджання.
Недоліки:
- Не виявлено.
ONEPLUS 7 PRO
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 855
- Екран: 6.67 дюйм, роздільна здатність 3120 х 1440, 90 Гц
- Камери (основна / фронтальна): 48+8+16 МП/16 МП
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128, 8/256 або 12/256 ГБ
- Місткість акумулятора: 4000 mAh
Флагман від OnePlus – це один із найкращих смартфонів 2019 року, який буде актуальним ще кілька років. Девайс отримав відмінний екран із матрицею 90 Гц, WQHD+, AlwaysOn Display та HDR10. Під гарною зовнішністю прихований топовий процесор Qualcomm, кілька варіантів пам’яті, включаючи величезний варіант на 12/256 Гб.
Все це супроводжується рідинною системою охолодження, швидкісним підекранним дактилоскопом, швидкою зарядкою (50% за 25 хвилин), повним набором бездротових інтерфейсів, стереодинаміками, потрійною основною камерою два сенсори якої мають оптичну стабілізацію, а ширококутник підтримує автофокус і фронтальною камерою.
На виході виходить дуже цікавий апарат. Навіть спірний з погляду зручності використання екран із закругленими гранями та відсутність виходу для навушників загальну картину зовсім не псують.
Переваги:
- Найнижча ціна для свого рівня.
- Потужний процесор + вбудована система охолодження.
- Фото та відео можливості на висоті.
- Величезний запас пам’яті.
- Час автономної роботи та швидка зарядка 30 Вт.
- Екран: HDR10+, 90 Гц, DCI-P3, матриця AMOLED.
- Стереодинаміки та Dolby Atmos.
Недоліки:
- Не знайдено.
HONOR 9X
- Процесор: HiSilicon Kirin 710F
- Екран: 6.59 дюйм, роздільна здатність 2340 х 1080
- Камери (основна / фронтальна): 48+8+2 МП/16 МП
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/128 або 6/128 ГБ
- Місткість акумулятора: 4000 mAh
Одним із найдешевших смартфонів з висувною камерою є HONOR 9X. Модель оснащена непоганим екраном з роздільною здатністю FHD+, потрійною камерою з підтримкою великого числа режимів і функцій, а також ємним акумулятором. Крім стандартної версії, є і більш просунута 9X Pro з більш потужним процесором і покращеними характеристиками.
Незважаючи на те, що пристрій був представлений ще у 2019 році, начинка залишається актуальною для смартфонів бюджетного цінового сегменту. Головною особливістю Honor 9X стали камери. Основний модуль отримав роздільну здатність 48 МП і працює разом з 8-мегапіксельним ширококутним сенсором і датчиком глибини. Фронталка захована у корпусі, але за потреби активується практично миттєво. Є оптична та електронна стабілізація, зйомка в режимі 120fps, 4K та багато іншого.
Єдине, що тут можна поскаржитися (крім відсутності NFC) – слабкий процесор. Хоча і фірмовий чіпсет Kirin 710F навряд чи підійде для ігор, але цього вистачить для стабільної роботи більшості додатків і сервісів. За виведення красивого деталізованого зображення відповідає IPS-дисплей високої чіткості.
Переваги:
- Збалансоване співвідношення «ціна/начинка».
- Якість фотографій на головний сенсор.
- Час автономної роботи.
- Легкий та компактний.
Недоліки:
- Відсутній модуль NFC.
ASUS ZENFONE 8 FLIP ZS672KS
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 888
- Екран: 6.67 дюйм, роздільна здатність 2400 x 1080, 90 Гц
- Камери (основна/фронтальна): 64+12+8 МП
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/256 ГБ
- Місткість акумулятора: 5000 mAh
Новий флагман від ZenFone 8 Flip від ASUS також вартий уваги. Тут використовується спеціальний механізм, при якому задня камера виїжджає з корпусу та замінює собою фронтальну. Таким чином, селфі виходять максимально чіткими, адже основні сенсори завжди були якіснішими. Окремо варто виділити вбудований 32-бітовий підсилювач, який точно оцінять аудіофіли.
На відміну від багатьох смартфонів навіть середнього класу камер тут лише три, але ZenFone 8 Flip доводить нам, що справа не в кількості. Стандартний модуль Sony IMX686 на 64 МП вміє знімати відео в режимі 480fps, 8K, має швидкий фазовий автофокус та UIS. Крім цього у пристрої є телефото з оптичною стабілізацією на 8 МП, 12-мегапіксельний «ширік», RAW та багато інших функцій.
Плавність роботи та високу продуктивність забезпечує топовий процесор Qualcomm Snapdragon 888. На даний момент це один із трьох найпотужніших мобільних чіпсетів, тому будь-які коментарі про його ігрові можливості тут будуть зайвими. Акумулятора ємністю 5000 mAh вистачатиме щонайменше на добу активного використання, а заряджається він від адаптера на 30 Вт.
Переваги:
- Стереодинаміки та вбудований підсилювач CS35L45 (32 bits audio).
- Захисне скло Corning Gorilla Glass 6.
- Найпотужніший у світі процесор серед Android-пристроїв.
- Є NFC, Bluetooth 5.2 LE.
- Гарна автономність.
- Якісна оптика.
Недоліки:
- Не виявлено.
XIAOMI POCO F2 PRO
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 865
- Екран: 6.67 дюйм, роздільна здатність 2400 х 1080
- Камери (основна/фронтальна): 64 + 13 + 5 + 2 МП / 20 МП
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 або 8/256 ГБ
- Місткість акумулятора: 4700 mAh
Ще один флагман із незвичайними камерами – Poco F2 Pro від компанії Xiaomi. Як це зазвичай буває, багато смартфонів китайського виробника оснащуються найтехнологічнішим «залізом», але саме в даному випадку модель має відверті плюси і мінуси. Наприклад, у пристрої багато хто напевно хотів би бачити більш просунутий екран або 5G.
На задній частині корпусу на круговій пластині знаходиться QUAD-камера, що складається з основного об’єктиву з роздільною здатністю 64 МП, ширококутного на 13 МП (123 градуси), макромодуля та датчика глибини (5 та 2 МП відповідно). Фронтальний сенсор знайшов своє місце прямо в корпусі і висувається, коли це буде потрібно. З особливостей варто виділити запис у 8K, режим RAW, ультрасповільнену зйомку (до 960fps при 1080p для задньої камери та до 120fps при 720p для передньої).
Працює Poco F2 Pro на базі 8-ядерної однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 865. Мобільний чіпсет був представлений у грудні 2019 року, але завдяки сучасній архітектурі та продуктивній начинці запасу потужності тут вистачить ще мінімум на кілька років. Будь-які ігри запустяться з комфортом на максимальних налаштуваннях графіки, що не шкодить і акумулятору.
Переваги:
- Потужне залізо та система охолодження.
- Є NFC.
- Час автономної роботи.
- Захист від бризок IP53.
- Стереодинаміки + підсилювач звуку Smart PA.
- AMOLED дисплей з піковою яскравістю 1200 ніт та HDR10+.
Недоліки:
- Немає бездротової зарядки.
- Відсутня підтримка 5G.
- Екран працює лише у режимі 60 Гц.
XIAOMI MI MIX 3
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 845
- Екран: 6.39 дюйм, роздільна здатність 2340 х 1080
- Камери (основна/фронтальна): 12+13 МП/25+2 МП
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 ГБ
- Місткість акумулятора: 3200 mAh
Продовжує рейтинг Xiaomi Mi Mix 3. Модель вже давно не можна назвати новинкою, а представлена вона була ще 2018 року. Але враховуючи дефіцит смартфонів із висувними камерами, доводиться звертати увагу і на такі пристрої. Втім, навіть зараз у Mi Mix 3 цілком потужна та гідна начинка, яка відповідає всім сучасним вимогам.
Тенденція на потрійні та четверні камери почалася нещодавно, тому цей смартфон отримав лише два сенсори: основний на 12 МП + портретний модуль на 13 МП. Але це не заважає йому видавати знімки найвищої якості. Найкраще Mi Mix 3 справляється зі своїм завданням саме при денній зйомці на вулиці, але і в інших випадках камери навряд чи вас розчарують. На окрему увагу заслуговує фронтальна камера з роздільною здатністю 25 МП та додатковим об’єктивом на 2 МП – селфі тут також гідні.
Серцем Mi Mix 3 є однокристальна система флагманського рівня Qualcomm Snapdragon 845. Не свіжий чіп, але в плані швидкодії точно не розчарує вас, навіть якщо ви спробуєте сильно навантажити смартфон. Зате батарейка може підвести: 3200 mAh обмаль навіть для активного використання протягом доби. Варто зазначити, що за бажання можна знайти більш актуальну версію пристрою з Snapdragon 855, підтримкою 5G та збільшеним акумулятором.
Переваги:
- Практичний корпус з металу та кераміки.
- Функція Always-On-Display.
- Є швидка (18 Вт) та бездротова (10 Вт) зарядка.
- Підтримка технології NFC.
- Добре ловить мобільний сигнал, GPS, Wi-Fi.
- AMOLED-екран із мінімальними рамками.
Недоліки:
- Невелика ємність акумулятора.
LENOVO LEGION PRO
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 865 Plus
- Екран: 6.65 дюйм, роздільна здатність 3120 х 1440, 144 Гц
- Камери (основна/фронтальна): 64 + 16 МП / 20 МП
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 12/512 ГБ
- Місткість акумулятора: 5000 mAh
Як можна зрозуміти зі списку характеристик, та й глянувши на зовнішній вигляд, Lenovo Legion Pro – іграшка для геймерів. Окрім потужного «заліза» модель отримала ємний акумулятор і екран із частотою оновлення 144 Гц, щоб грати було ще комфортніше і система не відключалася в невідповідний момент.
Основних камер тут дві: головний сенсор з роздільною здатністю 64 МП та ширококутний модуль на 16 МП. Фронтальний об’єктив Samsung S5K3T1 на 20 МП сховали в невеликому механізмі, що виїжджає. Враховуючи таке оригінальне розташування, Legion Pro можна по праву назвати одним із найнезвичайніших пристроїв. На тлі «дзеркалок» якість накульгуватиме, але в цілому для ігрового смартфона модель видає дуже привабливі фото в більшості випадків.
Lenovo Legion Pro як процесор отримав розігнану версію Snapdragon 865 з міткою «Plus». У бенчмарках модель перевищує 95% всіх мобільних пристроїв на базі інших однокристалів. Кількість пам’яті також вражає: 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої останніх типів LPDDR5 та UFS 3.1 відповідно. Загалом грати на цій системі можна буде ще дуже довго. Акумулятора вистачатиме надовго, а якщо він розрядиться, то адаптер на 90 Вт заповнить енергію максимально швидко.
Переваги:
- Довгий час роботи.
- Швидке заряджання потужністю 90 Вт.
- Є підтримка NFC, 5G, Wi-Fi 6.
- Низька вартість (з урахуванням начинки).
- Екран: Corning Gorilla Glass 6, AMOLED, 144 Гц.
- Стереозвук та подвійний вібромоторчик.
Недоліки:
- Не знайдено.
TECNO CAMON 15 PRO
- Процесор: MediaTek Helio P35
- Екран: 6.6 дюйм, роздільна здатність 2340 х 1080
- Камери (основна/фронтальна): 48 + 5 + 2 + 0.3 МП / 32 МП
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 ГБ
- Місткість акумулятора: 4000 mAh
Camon 15 Pro – це не просто смартфон із висувною камерою, але девайс, який по-справжньому привертає увагу. Він має стильну зовнішність з невеликим градієнтним переливом, який виглядає органічно та не надто яскраво.
Задня камера складається із чотирьох об’єктивів. До основного сенсора 48 Мп додали ширококутний модуль 5 Мп і модуль 2 Мп для макрозйомки, останній сенсор відповідає за ШІ-режими і допомагає в обробці фотографій. Камера тут знімає відмінно і задовольнить потреби навіть дуже вимогливих користувачів. Цьому сприяють численні режими з інтелектуальними сценаріями. Фронталка на 32 Мп висувається з корпусу, вона також потішить якістю фотографій.
Все гаразд у телефону й з іншими параметрами – продуктивний процесор, багато пам’яті, потрійний слот, роз’єм для навушників, а також захист у вигляді дактилоскопа та розблокування по обличчю. Дисплей має високу роздільну здатність та гарну яскравість, а ще він закритий склом Asahi Glass. Батарея досить стандартна – 4000 мАг, її вистачить на робочий день, втім, фірмова оболонка HiOS має багато цікавих можливостей, у тому числі для оптимізації витрати акумулятора.
Переваги:
- Преміальний зовнішній вигляд.
- Чудові фотоможливості.
- Багато пам’яті.
- Гарна продуктивність.
- Некомбінований слот.
Недоліки:
- Немає NFC.
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