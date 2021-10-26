Названо моделі кращих смартфонів з висувною камерою

Кілька років тому в тренд смартфонів увійшла висувна камера. Сьогодні подібні пристрої випускають не дуже часто, але в цьому огляді ми розповімо про найкращі старі та нові моделі.





Смартфони міцно увійшли до нашого життя і можуть запропонувати велику різноманітність моделей на будь-який смак та кишеню. Цінителі виключно високої продуктивності та найактуальнішої апаратної начинки можуть потішити себе широким вибором флагманських пристроїв. Але особливу нішу займають смартфони з фронтальною висувною камерою. Їхня кількість на ринку зросла і дозволяє повною мірою оцінити новий тренд.

У сьогоднішній добірці ми зібрали для вас кілька смартфонів із висувною камерою, які є найкращими в асортименті своїх виробників. Висувна система камер має суто практичну мету, дозволяючи збільшити дисплей і зробити його максимально безрамковим.

XIAOMI MI 9T PRO

Процесор: Qualcomm Snapdragon 855

Екран: 6.39 дюйм, роздільна здатність 2340 х 1080

Камери (основна / фронтальна): 48+8+13 МП/20 МП

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/64 або 6/128 ГБ

Місткість акумулятора: 4000 mAh

Флагман від Xiaomi Mi 9 вийшов у величезній кількості різновидів, але одним із найцікавіших є модель – Mi 9T Pro. Апарат отримав висувну селфі камеру, дуже гарну зовнішність – скляний корпус із захистом Gorilla Glass 5 у червоному та синьому кольорах. Девайс має відмінний AMOLED екран, потрійну камеру з додатковими модулями для зйомки із широким кутом охоплення – 124,3 Мп та оптичним двократним наближенням. Також Mi 9T Pro знімає у 4K з 60 к/с.

Пристрій має один з найкращих чіпсетів 2019 року – Snapdragon 855, відмінний запас пам’яті (підтримки microSD немає), ємну батарею зі швидкою зарядкою. Є в телефоні NFC, сканер пальця в екрані та роз’єм 3,5, що приємно бачити в сучасному гаджеті флагманського рівня. Усе це супроводжується доступним цінником.

Для тих, хто хоче заощадити компанія пропонує спрощений варіант – Mi 9T. Головна відмінність полягає в процесорі – модель працює на Snapdragon 730.

Переваги:

Процесор флагманського рівня.

Дорогий та практичний скляний корпус.

Яскравий та деталізований AMOLED екран.

Ємний акумулятор та швидка зарядка.

Підтримка технології NFC.

Захищене скло Corning Gorilla Glass 5

Недоліки:

Немає 5G.

Замало оперативної пам’яті.

SAMSUNG GALAXY A80

Процесор: Qualcomm Snapdragon 730

Екран: 6.7 дюйм, роздільна здатність 2400 х 1080

Камери (основна/фронтальна): 48 + 8 МП + ToF

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/128 ГБ

Місткість акумулятора: 3700 mAh

Galaxy A80 – це старший апарат у лінійці Galaxy A, а водночас найдорожчий та експериментальний. У ньому компанія встановила величезний AMOLED екран 6,7 дюймів з AoD, підекранним динаміком і сканером пальця, але не в цьому полягає головна фішка пристрою.

Основна камера отримала три сенсори – стандартний 48 МП (за замовчуванням знімає 12 МП), ширококутник 8 МП та TOF сенсор. Вона є і фронтальною. При цьому механізм працює таким чином – камера висувається вгору у форматі слайдера і робить оберт на 180 градусів, після цього можна зробити селфі. У Samsung говорять, що ПЗ для звичайної та селфі-зйомки відрізняється. Загалом кадри добротні, особливо користувачі хвалять нічний режим, але є й цікавіші девайси з аналогічним чи меншим цінником.

В іншому апарат не менш цікавий: потужний процесор Snapdragon 730, величезний запас пам’яті (підтримки MicroSD немає), а також NFC і ANT+. Модель отримала повністю скляний корпус – спереду Gorilla Glass 3, ззаду – GG 6. Досить сумнівним рішенням є встановлення скромної батареї 3700 мАг, якої ледь вистачає на робочий день при активному використанні, проте для неї передбачена швидка зарядка.

Переваги:

Висока якість фотографій на головну камеру.

Є модуль NFC.

Великий екран із Super AMOLED матрицею.

Підтримка технології Dolby Atmos.

Недоліки:

Дорогий цінник для своєї начинки.

Процесор міг бути і сильнішим.

Не найкращий час автономної роботи.

OPPO RENO 2

Процесор: Qualcomm Snapdragon 730

Екран: 6.5 дюйм, роздільна здатність 2400 х 1080

Камери (основна / фронтальна): 48+13+8+2 МП/16 МП

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/256 ГБ

Місткість акумулятора: 4000 mAh

Reno 2 став логічним оновленням моделі Reno, смартфона з висувною селфі-камерою у вигляді плавника, що вийшов у 2018 році. Оновлена ​​версія практично не відрізняється візуально – це гарний апарат з вдалим розташуванням квадро-камери, скляним покриттям ззаду та спереду і тим самим висувним плавцем біля фронталки. Девайс досить дорогий, але оснащений топовим чіпсетом. З одного боку, це мінус, але з іншого для тих, кому не потрібна продуктивність, а важливіша хороша камера і цікава зовнішність – Reno 2 вдалий вибір.

Фронталка в 16 Мп робить чудові знімки без застережень. Основний 48-мегапіксельний модуль отримав на додаток телефото об’єктив, ультраширококутник та монооб’єктив для чорно-білої зйомки. Апарат робить дійсно якісні фотографії, а для багатьох стане приємною новиною наявність оптичного стабілізатора. В іншому пристрій цілком звичайний – повний набір бездротових модулів, дуже багато пам’яті, непогана батарея з швидкою зарядкою, якісна матриця AMOLED.

Переваги:

Великий обсяг внутрішньої та оперативної пам’яті.

Чудові камери.

Вбудований ЦАП AK4377a + підтримка Dolby Atmos.

Є NFC.

Якісний дисплей AMOLED.

Довгий час роботи без заряджання.

Недоліки:

Не виявлено.

ONEPLUS 7 PRO

Процесор: Qualcomm Snapdragon 855

Екран: 6.67 дюйм, роздільна здатність 3120 х 1440, 90 Гц

Камери (основна / фронтальна): 48+8+16 МП/16 МП

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128, 8/256 або 12/256 ГБ

Місткість акумулятора: 4000 mAh

Флагман від OnePlus – це один із найкращих смартфонів 2019 року, який буде актуальним ще кілька років. Девайс отримав відмінний екран із матрицею 90 Гц, WQHD+, AlwaysOn Display та HDR10. Під гарною зовнішністю прихований топовий процесор Qualcomm, кілька варіантів пам’яті, включаючи величезний варіант на 12/256 Гб.

Все це супроводжується рідинною системою охолодження, швидкісним підекранним дактилоскопом, швидкою зарядкою (50% за 25 хвилин), повним набором бездротових інтерфейсів, стереодинаміками, потрійною основною камерою два сенсори якої мають оптичну стабілізацію, а ширококутник підтримує автофокус і фронтальною камерою.

На виході виходить дуже цікавий апарат. Навіть спірний з погляду зручності використання екран із закругленими гранями та відсутність виходу для навушників загальну картину зовсім не псують.

Переваги:

Найнижча ціна для свого рівня.

Потужний процесор + вбудована система охолодження.

Фото та відео можливості на висоті.

Величезний запас пам’яті.

Час автономної роботи та швидка зарядка 30 Вт.

Екран: HDR10+, 90 Гц, DCI-P3, матриця AMOLED.

Стереодинаміки та Dolby Atmos.

Недоліки:

Не знайдено.

HONOR 9X



Процесор: HiSilicon Kirin 710F

Екран: 6.59 дюйм, роздільна здатність 2340 х 1080

Камери (основна / фронтальна): 48+8+2 МП/16 МП

Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/128 або 6/128 ГБ

Місткість акумулятора: 4000 mAh

Одним із найдешевших смартфонів з висувною камерою є HONOR 9X. Модель оснащена непоганим екраном з роздільною здатністю FHD+, потрійною камерою з підтримкою великого числа режимів і функцій, а також ємним акумулятором. Крім стандартної версії, є і більш просунута 9X Pro з більш потужним процесором і покращеними характеристиками.

Незважаючи на те, що пристрій був представлений ще у 2019 році, начинка залишається актуальною для смартфонів бюджетного цінового сегменту. Головною особливістю Honor 9X стали камери. Основний модуль отримав роздільну здатність 48 МП і працює разом з 8-мегапіксельним ширококутним сенсором і датчиком глибини. Фронталка захована у корпусі, але за потреби активується практично миттєво. Є оптична та електронна стабілізація, зйомка в режимі 120fps, 4K та багато іншого.

Єдине, що тут можна поскаржитися (крім відсутності NFC) – слабкий процесор. Хоча і фірмовий чіпсет Kirin 710F навряд чи підійде для ігор, але цього вистачить для стабільної роботи більшості додатків і сервісів. За виведення красивого деталізованого зображення відповідає IPS-дисплей високої чіткості.

Переваги:

Збалансоване співвідношення «ціна/начинка».

Якість фотографій на головний сенсор.

Час автономної роботи.

Легкий та компактний.

Недоліки:

Відсутній модуль NFC.

ASUS ZENFONE 8 FLIP ZS672KS

Процесор: Qualcomm Snapdragon 888

Екран: 6.67 дюйм, роздільна здатність 2400 x 1080, 90 Гц

Камери (основна/фронтальна): 64+12+8 МП

Пам’ять (оперативна/вбудована): 8/256 ГБ

Місткість акумулятора: 5000 mAh

Новий флагман від ZenFone 8 Flip від ASUS також вартий уваги. Тут використовується спеціальний механізм, при якому задня камера виїжджає з корпусу та замінює собою фронтальну. Таким чином, селфі виходять максимально чіткими, адже основні сенсори завжди були якіснішими. Окремо варто виділити вбудований 32-бітовий підсилювач, який точно оцінять аудіофіли.

На відміну від багатьох смартфонів навіть середнього класу камер тут лише три, але ZenFone 8 Flip доводить нам, що справа не в кількості. Стандартний модуль Sony IMX686 на 64 МП вміє знімати відео в режимі 480fps, 8K, має швидкий фазовий автофокус та UIS. Крім цього у пристрої є телефото з оптичною стабілізацією на 8 МП, 12-мегапіксельний «ширік», RAW та багато інших функцій.

Плавність роботи та високу продуктивність забезпечує топовий процесор Qualcomm Snapdragon 888. На даний момент це один із трьох найпотужніших мобільних чіпсетів, тому будь-які коментарі про його ігрові можливості тут будуть зайвими. Акумулятора ємністю 5000 mAh вистачатиме щонайменше на добу активного використання, а заряджається він від адаптера на 30 Вт.

Переваги:

Стереодинаміки та вбудований підсилювач CS35L45 (32 bits audio).

Захисне скло Corning Gorilla Glass 6.

Найпотужніший у світі процесор серед Android-пристроїв.

Є NFC, Bluetooth 5.2 LE.

Гарна автономність.

Якісна оптика.

Недоліки:

Не виявлено.

XIAOMI POCO F2 PRO

Процесор: Qualcomm Snapdragon 865

Екран: 6.67 дюйм, роздільна здатність 2400 х 1080

Камери (основна/фронтальна): 64 + 13 + 5 + 2 МП / 20 МП

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 або 8/256 ГБ

Місткість акумулятора: 4700 mAh

Ще один флагман із незвичайними камерами – Poco F2 Pro від компанії Xiaomi. Як це зазвичай буває, багато смартфонів китайського виробника оснащуються найтехнологічнішим «залізом», але саме в даному випадку модель має відверті плюси і мінуси. Наприклад, у пристрої багато хто напевно хотів би бачити більш просунутий екран або 5G.

На задній частині корпусу на круговій пластині знаходиться QUAD-камера, що складається з основного об’єктиву з роздільною здатністю 64 МП, ширококутного на 13 МП (123 градуси), макромодуля та датчика глибини (5 та 2 МП відповідно). Фронтальний сенсор знайшов своє місце прямо в корпусі і висувається, коли це буде потрібно. З особливостей варто виділити запис у 8K, режим RAW, ультрасповільнену зйомку (до 960fps при 1080p для задньої камери та до 120fps при 720p для передньої).

Працює Poco F2 Pro на базі 8-ядерної однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 865. Мобільний чіпсет був представлений у грудні 2019 року, але завдяки сучасній архітектурі та продуктивній начинці запасу потужності тут вистачить ще мінімум на кілька років. Будь-які ігри запустяться з комфортом на максимальних налаштуваннях графіки, що не шкодить і акумулятору.

Переваги:

Потужне залізо та система охолодження.

Є NFC.

Час автономної роботи.

Захист від бризок IP53.

Стереодинаміки + підсилювач звуку Smart PA.

AMOLED дисплей з піковою яскравістю 1200 ніт та HDR10+.

Недоліки:

Немає бездротової зарядки.

Відсутня підтримка 5G.

Екран працює лише у режимі 60 Гц.

XIAOMI MI MIX 3



Процесор: Qualcomm Snapdragon 845

Екран: 6.39 дюйм, роздільна здатність 2340 х 1080

Камери (основна/фронтальна): 12+13 МП/25+2 МП

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 ГБ

Місткість акумулятора: 3200 mAh

Продовжує рейтинг Xiaomi Mi Mix 3. Модель вже давно не можна назвати новинкою, а представлена ​​вона була ще 2018 року. Але враховуючи дефіцит смартфонів із висувними камерами, доводиться звертати увагу і на такі пристрої. Втім, навіть зараз у Mi Mix 3 цілком потужна та гідна начинка, яка відповідає всім сучасним вимогам.

Тенденція на потрійні та четверні камери почалася нещодавно, тому цей смартфон отримав лише два сенсори: основний на 12 МП + портретний модуль на 13 МП. Але це не заважає йому видавати знімки найвищої якості. Найкраще Mi Mix 3 справляється зі своїм завданням саме при денній зйомці на вулиці, але і в інших випадках камери навряд чи вас розчарують. На окрему увагу заслуговує фронтальна камера з роздільною здатністю 25 МП та додатковим об’єктивом на 2 МП – селфі тут також гідні.

Серцем Mi Mix 3 є однокристальна система флагманського рівня Qualcomm Snapdragon 845. Не свіжий чіп, але в плані швидкодії точно не розчарує вас, навіть якщо ви спробуєте сильно навантажити смартфон. Зате батарейка може підвести: 3200 mAh обмаль навіть для активного використання протягом доби. Варто зазначити, що за бажання можна знайти більш актуальну версію пристрою з Snapdragon 855, підтримкою 5G та збільшеним акумулятором.

Переваги:

Практичний корпус з металу та кераміки.

Функція Always-On-Display.

Є швидка (18 Вт) та бездротова (10 Вт) зарядка.

Підтримка технології NFC.

Добре ловить мобільний сигнал, GPS, Wi-Fi.

AMOLED-екран із мінімальними рамками.

Недоліки:

Невелика ємність акумулятора.

LENOVO LEGION PRO



Процесор: Qualcomm Snapdragon 865 Plus

Екран: 6.65 дюйм, роздільна здатність 3120 х 1440, 144 Гц

Камери (основна/фронтальна): 64 + 16 МП / 20 МП

Пам’ять (оперативна/вбудована): 12/512 ГБ

Місткість акумулятора: 5000 mAh

Як можна зрозуміти зі списку характеристик, та й глянувши на зовнішній вигляд, Lenovo Legion Pro – іграшка для геймерів. Окрім потужного «заліза» модель отримала ємний акумулятор і екран із частотою оновлення 144 Гц, щоб грати було ще комфортніше і система не відключалася в невідповідний момент.

Основних камер тут дві: головний сенсор з роздільною здатністю 64 МП та ширококутний модуль на 16 МП. Фронтальний об’єктив Samsung S5K3T1 на 20 МП сховали в невеликому механізмі, що виїжджає. Враховуючи таке оригінальне розташування, Legion Pro можна по праву назвати одним із найнезвичайніших пристроїв. На тлі «дзеркалок» якість накульгуватиме, але в цілому для ігрового смартфона модель видає дуже привабливі фото в більшості випадків.

Lenovo Legion Pro як процесор отримав розігнану версію Snapdragon 865 з міткою «Plus». У бенчмарках модель перевищує 95% всіх мобільних пристроїв на базі інших однокристалів. Кількість пам’яті також вражає: 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої останніх типів LPDDR5 та UFS 3.1 відповідно. Загалом грати на цій системі можна буде ще дуже довго. Акумулятора вистачатиме надовго, а якщо він розрядиться, то адаптер на 90 Вт заповнить енергію максимально швидко.

Переваги:

Довгий час роботи.

Швидке заряджання потужністю 90 Вт.

Є підтримка NFC, 5G, Wi-Fi 6.

Низька вартість (з урахуванням начинки).

Екран: Corning Gorilla Glass 6, AMOLED, 144 Гц.

Стереозвук та подвійний вібромоторчик.

Недоліки:

Не знайдено.

TECNO CAMON 15 PRO

Процесор: MediaTek Helio P35

Екран: 6.6 дюйм, роздільна здатність 2340 х 1080

Камери (основна/фронтальна): 48 + 5 + 2 + 0.3 МП / 32 МП

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 ГБ

Місткість акумулятора: 4000 mAh

Camon 15 Pro – це не просто смартфон із висувною камерою, але девайс, який по-справжньому привертає увагу. Він має стильну зовнішність з невеликим градієнтним переливом, який виглядає органічно та не надто яскраво.

Задня камера складається із чотирьох об’єктивів. До основного сенсора 48 Мп додали ширококутний модуль 5 Мп і модуль 2 Мп для макрозйомки, останній сенсор відповідає за ШІ-режими і допомагає в обробці фотографій. Камера тут знімає відмінно і задовольнить потреби навіть дуже вимогливих користувачів. Цьому сприяють численні режими з інтелектуальними сценаріями. Фронталка на 32 Мп висувається з корпусу, вона також потішить якістю фотографій.

Все гаразд у телефону й з іншими параметрами – продуктивний процесор, багато пам’яті, потрійний слот, роз’єм для навушників, а також захист у вигляді дактилоскопа та розблокування по обличчю. Дисплей має високу роздільну здатність та гарну яскравість, а ще він закритий склом Asahi Glass. Батарея досить стандартна – 4000 мАг, її вистачить на робочий день, втім, фірмова оболонка HiOS має багато цікавих можливостей, у тому числі для оптимізації витрати акумулятора.

Переваги:

Преміальний зовнішній вигляд.

Чудові фотоможливості.

Багато пам’яті.

Гарна продуктивність.

Некомбінований слот.

Недоліки: