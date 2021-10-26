Sony випустила смартфон Xperia PRO-I з камерою від фотоапарту

Sony – дивовижна компанія, вона постачає камери всім виробникам смартфонів, але власні моделі бренду мають сумну репутацію, коли йдеться про фотографічні можливості. Втім, останнє слово японці ще не сказали – їх новий Xperia Pro 1 виглядає так, ніби створений, щоб обійти всіх конкурентів в плані зйомки фото та відео.





Технічні характеристики Sony Xperia Pro 1

Екран: 6.5″, 4K, OLED, 120 Гц, HDR

Процесор: Qualcomm Snapdragon 888, графіка Adreno 660

Пам’ять: 12 ГБ ОЗП, 512 ГБ ПЗП, окремий слот для microSD

Основна камера: 12 МП (змінна f/2.0-4.0, OIS) + 12 МП (f/2.2) + 12 МП (f/2.4, 2x-зум, OIS) + ToF

Фронтальна камера: 8 Мп (f/2.0)

Акумулятор: 4500 мАг, швидка зарядка 30 Вт

Зв’язок: USB 3.2 Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC, Dual SIM, 3.5-мм джек для навушників

Розміри: 166×72×8.9 мм, 211 г

ОС: Android 11

За дизайном новинка практично не відрізняється від звичайної Xperia Pro, що вийшла на початку цього року. Апарат пропонує корпус в єдиному чорному кольорі, який захищений від пилу та вологи за стандартом IP65/68 та має витягнутий екран без вирізів, прикритий склом Gorilla Glass Victus.

Xperia Pro-I – смартфон з найбільшою матрицею, яку коли-небудь встановлювали ​​в мобільному пристрої. Флагман отримав 1-дюймовий сенсор зображення з фазовим автофокусуванням по 315 точках та розміром пікселя 2.4 мкм, такий же, як у камері RX100 VII. Основний об’єктив складається з лінз ZEISS Tessar, діафрагму яких можна перемикати між f/2.0 та f/4.0, а за обробку зображень відповідає окремий процесор Bionz-X.

Згідно з заявою виробника, смартфон може знімати фотографії з мінімальним шумом в умовах низького освітлення та забезпечувати безпрецедентну деталізацію у сценах з дуже широким динамічним діапазоном.

Крім основної камери, Sony Xperia PRO-I пропонує надширококутний (16 мм) та телеоб’єктив із 2-кратним оптичним зумом (50 мм, OIS), а також ряд додаткових функцій. Це автофокус із відстеженням очей у реальному часі, можливість робити до 20 кадрів за секунду, підтримку 12-бітної глибини кольору, фотографування у RAW та запис 4K HDR відео зі швидкістю 120 кадрів за секунду. Є спеціальна клавіша для спуску затвора, кнопка, що програмується, і навіть місце для кріплення шнурка – колись воно було в кожному телефоні, а сьогодні це справжня дивина.

Також Sony вихваляється крутими аудіоможливостями: смарт має стереодинаміки із сертифікацією Hi-Res Audio та Dolby Atmos, підтримку 360 Spatial Sound, кодека LDAC та 3.5 мм роз’єм для навушників. Ну а геймери оцінять просунуту систему охолодження, тактильний відгук Dynamic Vibration System та підвищену частоту тач-сенсора – 240 Гц.

Ціна Sony Xperia PRO 1

Вартість Sony Xperia PRO-I у США складе 1799 $. Для порівняння: стандартний флагман японців Xperia 1 III коштує 1299 $. Ціна новинки напрочуд … невисока, адже попередня модель Sony Xperia Pro коштує приголомшливих 2499 $!

В Україні Pro-серія офіційно не продається і не факт, що з новою моделлю щось зміниться.